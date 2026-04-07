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Apresentadora é alvo de agressão após batida de carro: 'Olha o que esse senhor está fazendo comigo'

Isabele Benito falou sobre a situação que viveu ao ter sido ameaçada por um motorista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:31

Isabele Benito viveu momento tenso após acidente de trânsito
Isabele Benito viveu momento tenso após acidente de trânsito Crédito: Reprodução/Instagram

Isabele Benito, apresentadora do SBT Rio, usou as redes sociais para relatar um momento de tensão que viveu após se envolver em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. A jornalista contou que o condutor do outro veículo ficou alterado depois da batida e incitou uma confusão. Segundo ela, o homem a xingou, além de dar chutes e socos no carro dela.

O impacto aconteceu quando Isabele estava a caminho do trabalho, na segunda-feira (6). Ela publicou um vídeo mostrando o motorista alterado, e deu detalhes sobre o ocorrido.

Isabele Benito

Isabele Benito por Reprodução/Instagram
Isabele Benito por Reprodução/Instagram
Isabele Benito por Reprodução/Instagram
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Isabele Benito por Reprodução/Instagram

"Esse homem acabou de socar muito o meu carro e me xingar muito. Olha o que ele está fazendo. Olha o que esse senhor está fazendo comigo", declarou, de dentro do veículo. "O vídeo foi gravado 10 para as sete da manhã. Pensei muito em vir aqui, mas seria hipócrita da minha parte, que peço tanto para as mulheres [se posicionarem], não vir aqui hoje", continuou.

"Todo mundo que está no trânsito está sujeito a uma batida. Eu vou achar que estou certo e você vai achar que estou certo. Aconteceu uma batida, eu desci do carro e ele já desceu alterado. [Ele perguntou:] 'Como você vai pagar isso aqui?'. Eu falei: 'Senhor, tem vítima? Se não tem vítima é o e-BRAT, eu pego seu documento, o senhor pega o meu documento e a gente registra online e cada um segue sua vida'", afirmou.

Segundo Isabele, o motorista não quis dar o documento. Ele queria o número dela para fazer a cobrança e, com isso, a discussão continuou. A apresentadora falou que o melhor era fazer um boletim online e tentou explicar ao outro condutor: "Por mais que a gente chame a polícia, eles vão falar isso".

A jornalista voltou a pedir os dados do motorista. Mas, segundo ela, o homem se recusou a dar e começou com xingamentos. "A palavra mais 'bonita' foi cínica. Eu entrei no carro porque não me senti segura. Meu carro é blindado. Ele começou a dar muito soco no capô do meu carro. Comecei a gravar e fiquei apavorada".

Isabele falou que a cena foi vista por três policiais, sendo uma mulher. O motorista, ao notar os agentes, parou com os socos e chutes e tentou entrar no carro, mas foi abordado e orientado a dar os documentos. "Ele faria isso se fosse com um homem? Não sei. Os policiais foram éticos e fizeram o que eu pedi pra ele", falou. "Eu sofri uma violência, isso está claro".

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Agressão Batida Isabele Benito

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