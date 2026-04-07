POLÊMICA

Irmão de Virgínia posta mensagem sobre 'discórdia entre irmãos' após não ser convidado para festa

William Gusmão compartilhou uma reflexão enigmática nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:00

William Gusmão e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão voltou a agitar as redes sociais. Depois de confirmar que não foi convidado para a festa de aniversário da influenciadora, que completou 27 anos na última segunda-feira (6), ele chamou a atenção ao compartilhar uma reflexão religiosa enigmática sobre intrigas entre irmãos e o poder das palavras.

O vídeo compartilhado por Gusmão falava diretamente sobre conflitos familiares. "O que semeia contenda entre irmãos […] Deus abomina isso", diz um trecho. O conteúdo ainda alerta para pessoas que "usam a língua para causar brigas, discórdias e destruir reputações".



William Gusmão e Virginia Fonseca 1 de 16

Cerca de uma hora depois, porém, o empresário compartilhou uma foto de Virginia e fez questão de parabenizar a irmã. "Feliz aniversário, que Deus te abençoe e ilumine sempre, muitos anos de vida e saúde!", escreveu.

O recado veio logo depois de William Gusmão confirmar publicamente que não havia sido chamado para a comemoração do aniversário de Virginia. Ele, porém, evitou polêmicas ao dizer que “não sabe” o motivo e que está “tudo bem”.

"Por que a Virginia não chamou vocês para o aniversário?", perguntou uma pessoa. "Não sei! E está tudo bem. Existem perguntas que eu não tenho respostas!", disse ele, complementando: "Não adianta ficar perguntando porque eu não sei de muitas coisas, inclusive, e tá tudo bem. Estou vivendo minha vida, feliz, mas tem coisas que não sei, não tem como responder".

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 17

"Que Deus abençoe muito minha irmã e todos. A única coisa que sei é que espero que ela tenha um dia maravilhoso, que ela aproveite bastante a vida dela, que ela seja feliz, continue prosperando. Está tudo ótimo, que Deus abençoe muito a vida da minha irmã, está tudo maravilhoso", completou.

Mãe dos dois, Margareth Serrão decidiu se pronunciar e, em um comentário também nas redes sociais, negou qualquer problema familiar. "Ai você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", escreveu.