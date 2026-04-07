Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmão de Virgínia posta mensagem sobre 'discórdia entre irmãos' após não ser convidado para festa

William Gusmão compartilhou uma reflexão enigmática nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:00

William Gusmão e Virginia Fonseca
William Gusmão e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão voltou a agitar as redes sociais. Depois de confirmar que não foi convidado para a festa de aniversário da influenciadora, que completou 27 anos na última segunda-feira (6), ele chamou a atenção ao compartilhar uma reflexão religiosa enigmática sobre intrigas entre irmãos e o poder das palavras.

O vídeo compartilhado por Gusmão falava diretamente sobre conflitos familiares. "O que semeia contenda entre irmãos […] Deus abomina isso", diz um trecho. O conteúdo ainda alerta para pessoas que "usam a língua para causar brigas, discórdias e destruir reputações".

William Gusmão e Virginia Fonseca

William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e William Gusmão por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, William Gusmão e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Virginia Fonseca e Mellody Barreto por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão, Mellody Barreto e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão, Virginia Fonseca e Mellody Barreto por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Margareth Serrão, Zé Felipe e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Margareth Serrão, Virginia Fonseca e William Gusmão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 16
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Cerca de uma hora depois, porém, o empresário compartilhou uma foto de Virginia e fez questão de parabenizar a irmã. "Feliz aniversário, que Deus te abençoe e ilumine sempre, muitos anos de vida e saúde!", escreveu.

O recado veio logo depois de William Gusmão confirmar publicamente que não havia sido chamado para a comemoração do aniversário de Virginia. Ele, porém, evitou polêmicas ao dizer que “não sabe” o motivo e que está “tudo bem”.

"Por que a Virginia não chamou vocês para o aniversário?", perguntou uma pessoa. "Não sei! E está tudo bem. Existem perguntas que eu não tenho respostas!", disse ele, complementando: "Não adianta ficar perguntando porque eu não sei de muitas coisas, inclusive, e tá tudo bem. Estou vivendo minha vida, feliz, mas tem coisas que não sei, não tem como responder".

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri

Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
1 de 17
Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução

"Que Deus abençoe muito minha irmã e todos. A única coisa que sei é que espero que ela tenha um dia maravilhoso, que ela aproveite bastante a vida dela, que ela seja feliz, continue prosperando. Está tudo ótimo, que Deus abençoe muito a vida da minha irmã, está tudo maravilhoso", completou.

Mãe dos dois, Margareth Serrão decidiu se pronunciar e, em um comentário também nas redes sociais, negou qualquer problema familiar. "Ai você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", escreveu.

"Não fica criando rivalidades entre meus filhos, que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente. Cada um respeita o espaço de cada um. Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não. Por favor!", completou.

Leia mais

Imagem - Kanye West é proibido de entrar no Reino Unido após polêmicas

Kanye West é proibido de entrar no Reino Unido após polêmicas

Imagem - Saiba por que Ary Fontoura está pedindo o despejo imediato de inquilina na Justiça

Saiba por que Ary Fontoura está pedindo o despejo imediato de inquilina na Justiça

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam atores de ‘Escrava Isaura’

Lembra deles? Saiba por onde andam atores de ‘Escrava Isaura’

Tags:

Virginia Virginia Fonseca William Gusmão

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Demorar para responder no WhatsApp pode ser um sinal de inteligência e não de falta de interesse

Demorar para responder no WhatsApp pode ser um sinal de inteligência e não de falta de interesse
Imagem - Cantor baiano sofre AVC e é internado em Salvador

Cantor baiano sofre AVC e é internado em Salvador