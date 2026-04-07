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Lembra deles? Saiba por onde andam atores de ‘Escrava Isaura’

Novela marcou a teledramaturgia brasileira

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:30

Primeira versão de 'Escrava Isaura' Crédito: Reprodução | YouTube

Assim como um dos clássicos da literatura brasileira, “A Escrava Isaura” também se consolidou como um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A novela produzida originalmente pela TV Globo, em 1976 teve uma produção exaustiva e guarda lembranças nostálgicas da época, especialmente por trazer de volta atores que não atuam mais e deixam saudades. Por isso, mostram por onde andam os atores da trama. Confira:

Lucélia Santos (Isaura)

Lucélia Santos Crédito: Reprodução (Instagram | Acervo/Globo)

A protagonista da trama é filha de uma mucama com um feitor, mas nasceu branco e é criada como sinhá pela dona da casa. Com a morte dos patrões, vive atormentada pelas maldades de Leôncio (Rubens de Falco). “Escrava Isaura” consolidou Lucélia Santos como uma estrela mundial. Hoje com 68 anos, a atriz vive no Rio de Janeiro. Longe das novelas desde 2006, se mantém ativa no teatro como em “Vozes da Floresta”, atua como ativista ambiental e presidiu festivais de cinema na Rússia.

Escrava Isaura 1 de 5

Mário Cardoso (Henrique)

Mário Cardoso Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na trama, Henrique era um jovem abolicionista e sensível, irmão de Malvina (Norma Blum). Ele demonstrava empatia pelos escravizados e desenvolveu um encantamento por Isaura, embora seu par romântico na trama fosse Taís (Elisa Fernandes). Nascido em Portugal, Mário se formou em Psicologia, mas se mudou para o Brasil e passou a trabalhar como modelo, e depois, como ator.

O artista seguiu carreira como dublador no Rio de Janeiro. Após atuações em novelas da Globo, Manchete e SBT, seu último trabalho na TV foi em “Milagres de Jesus” (2015), da Record. Hoje, ele permanece ativo na área da dublagem.

Myrian Rios (Aninha)

Myrian Rios Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Aninha Matoso era uma jovem ingênua, filha de seu Matoso (Francisco Dantas), que se casou com o vilão Leôncio. Foi um de seus primeiros papéis de destaque na televisão, no início de sua carreira. Hoje com 67 anos, Myrian Rios continua ativa na carreira artística, focada no teatro e trabalhando como influenciadora e modelo. Recentemente, retornou aos palcos com a peça “Aluga-se Um Namorado” (2025) e estrelou campanhas de moda. Após um período afastada da TV, atuou em novelas do SBT, como “As Aventuras de Poliana” (2023).

Edwin Luisi (Álvaro)

Edwin Luisi Crédito: Reprodução (Redes Sociais | TV Globo)

Na trama, Edwin Luisi interpretou Álvaro Santana de Almeida, par romântico protagonista. O ator deu vida a um jovem milionário abolicionista e defensor de ideais liberais, que se apaixona por Isaura e luta para libertá-la das mãos de Leôncio. Hoje com 78 anos, o ator segue ativo artisticamente, focando principalmente no teatro e em participações especiais na TV. Hoje ele estrela o monólogo “Eu Sou Minha Própria Mulher”, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, e fez uma participação na novela “Família é Tudo” (2024), mantendo boa forma física e vivendo no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Inclusive, 46 anos depois do lançamento de “Escrava Isaura”, Edwin e Lucélia Santos voltaram a interpretar cônjuges na novela portuguesa “Na Corda Bamba”.

Norma Blum (Malvina)

Norma Blum Crédito: Reprodução (Instagram/Acervo | Globo)

Aos 86 anos, Norma Blum, atriz e pioneira da TV brasileira, vive de forma discreta em São Paulo, mantendo-se ativa como escritora, palestrante e tradutora. Recentemente, participou de projetos especiais como o Globo Repórter (2025) comemorando os 60 anos da emissora.

Léa Garcia (Rosa)

Léa Garcia Crédito: Reprodução (Redes Sociais | Arquivo Globo)

Rosa é uma das vilãs mais icônicas da TV brasileira. Ela é uma escravizada invejosa e vingativa que atormenta a vida de Isaura por despeito de sua educação e alforria. A atriz faleceu em 15 de agosto de 2023, aos 90 anos, em Gramado (RS), vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ela estava na cidade para receber o troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado, mantendo-se ativa profissionalmente até o fim da vida.

Roberto Pirillo (Tobias)

Roberto Pirillo Crédito: Reprodução | Redes Sociais