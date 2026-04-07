ASTROLOGIA

Universo alerta: Uma fase de compromisso sério e decisões reais estão se aproximando para 4 signos ainda hoje (7 de abril)

Veja se o seu relacionamento está pronto para subir de degrau

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:13

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta terça-feira começa com o pé no acelerador, mas termina pedindo licença para sentar e conversar sobre o futuro. Enquanto a Lua termina sua jornada em Sagitário pela manhã, o clima ainda é de descontração. Mas não se engane: a partir das 13:58, o jogo muda. O ingresso da Lua em Capricórnio faz com que a gente busque mais do que apenas "borboletas no estômago".



Nativos de Touro, Virgem, Peixes e Escorpião sentirão essa vibração com mais força. Com Vênus em Touro deixando vocês irresistíveis, a Lua em Capricórnio chega para filtrar quem realmente merece o seu tempo. É um dia de menos palavras doces e mais atitudes concretas. Se o par prometeu mundos e fundos, hoje você vai querer ver o contrato. O amor hoje se prova na parceria do cotidiano, na ajuda com as tarefas e no suporte emocional que aguenta o peso da realidade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Para quem está solteiro, a tarde sugere um filtro mais rigoroso. O magnetismo de Capricórnio atrai pessoas que têm algo a oferecer além de um papo furado. Você pode se sentir atraído por pessoas mais experientes ou que demonstrem estabilidade. O universo está dizendo que o "dia da mentira" já passou e que agora a transparência é a única moeda de troca aceitável. Se alguém não passa segurança, seu interesse tende a desaparecer tão rápido quanto a Lua mudou de signo.

