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Universo alerta: Uma fase de compromisso sério e decisões reais estão se aproximando para 4 signos ainda hoje (7 de abril)

Veja se o seu relacionamento está pronto para subir de degrau

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:13

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta terça-feira começa com o pé no acelerador, mas termina pedindo licença para sentar e conversar sobre o futuro. Enquanto a Lua termina sua jornada em Sagitário pela manhã, o clima ainda é de descontração. Mas não se engane: a partir das 13:58, o jogo muda. O ingresso da Lua em Capricórnio faz com que a gente busque mais do que apenas "borboletas no estômago".

Nativos de Touro, Virgem, Peixes e Escorpião sentirão essa vibração com mais força. Com Vênus em Touro deixando vocês irresistíveis, a Lua em Capricórnio chega para filtrar quem realmente merece o seu tempo. É um dia de menos palavras doces e mais atitudes concretas. Se o par prometeu mundos e fundos, hoje você vai querer ver o contrato. O amor hoje se prova na parceria do cotidiano, na ajuda com as tarefas e no suporte emocional que aguenta o peso da realidade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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Hoje (7 de abril) marca um ponto de virada silencioso que exige maturidade, decisões firmes e coragem para encerrar ciclos que já não fazem mais sentido

Para quem está solteiro, a tarde sugere um filtro mais rigoroso. O magnetismo de Capricórnio atrai pessoas que têm algo a oferecer além de um papo furado. Você pode se sentir atraído por pessoas mais experientes ou que demonstrem estabilidade. O universo está dizendo que o "dia da mentira" já passou e que agora a transparência é a única moeda de troca aceitável. Se alguém não passa segurança, seu interesse tende a desaparecer tão rápido quanto a Lua mudou de signo.

A dica para os casais é aproveitar a noite para alinhar metas. Que tal um jantar tranquilo para discutir aquele plano de morar juntos ou aquela viagem que exige economia? O Sol em Áries dá a coragem para tocar em assuntos difíceis, e a Lua em Capricórnio traz o pragmatismo para resolvê-los sem drama. O amor não precisa ser complicado, ele só precisa ser real.  

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