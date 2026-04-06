Adolescentes envolvidos em agressão a morador de rua são apreendidos pela polícia

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Monique Lobo
Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:51
Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram apreendidos nos bairros Cajazeiras XI e Bonfim, em Salvador, nesta segunda-feira (6), por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Eles são investigados por agredir uma pessoa em situação de rua, em março deste ano, no bairro do Bonfim.
A agressão aconteceu no dia 19 de março. O homem de 59 anos, identificado como Miguel José dos Santos, estava dormindo na calçada quando foi atacado por quatro pessoas. Dois eram adultos: os irmãos Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luís Ernandes Silva Queiroz, de 27, que foram denunciados pela própria mãe, a emprega doméstica Cristina Silva Santos, de acordo com informações da TV Bahia.
Segundo informações da Polícia Civil, os adolescentes foram identificados através da análise de imagens de câmeras de segurança. Após ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara da Infância e da Juventude, os dois foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde seguem custodiados.