VIOLÊNCIA

Adolescentes envolvidos em agressão a morador de rua são apreendidos pela polícia

O caso aconteceu em março; o homem dormia na calçada quando foi surpreendido pelo ataque

Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:51

Homem em situação de rua foi espancado enquanto dormia no Bonfim, em Salvador Crédito: Reprodução

Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram apreendidos nos bairros Cajazeiras XI e Bonfim, em Salvador, nesta segunda-feira (6), por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Eles são investigados por agredir uma pessoa em situação de rua, em março deste ano, no bairro do Bonfim.

A agressão aconteceu no dia 19 de março. O homem de 59 anos, identificado como Miguel José dos Santos, estava dormindo na calçada quando foi atacado por quatro pessoas. Dois eram adultos: os irmãos Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luís Ernandes Silva Queiroz, de 27, que foram denunciados pela própria mãe, a emprega doméstica Cristina Silva Santos, de acordo com informações da TV Bahia.