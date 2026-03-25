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Bahia tem aumento de casos de violência sexual contra adolescentes, aponta IBGE

Na maioria dos casos, agressor é alguém conhecido

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 25 de março de 2026 às 11:20

Foram feitas 4.711 denúncias de crimes contra crianças e adolescentes na Bahia neste ano
Número de adolescentes forçados a fazer sexo cresceu mais de 3% entre 2019 e 2024 Crédito: Shutterstock

A proporção de adolescentes que já foram forçados a fazer sexo cresceu na Bahia. Em 2024, 8,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos declararam já ter sido ameaçados, intimidados ou obrigados a fazer algum ato sexual contra a própria vontade, aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado de 2024 apontou um aumento de mais de três pontos percentuais em relação à edição anterior, em 2019, quando 5,1% dos estudantes baianos disseram que já haviam sido forçados a fazer sexo.

Veja dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024

Em 2024, 8,6% dos adolescentes na Bahia declararam já terem sido ameaçados, intimidados e/ou obrigados a ter relações sexuais ou a fazer qualquer outro ato sexual contra a sua vontade por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As mulheres são proporcionalmente muito mais vítimas de violência sexual do que os homens: 10,2% das estudantes relataram ter sido forçadas a algum ato sexual em 2024, frente a 6,9% dos rapazes por Reprodução
Quase sempre o agressor era alguém conhecido e, segundo 3 em cada 10 vítimas, uma pessoa da família (6,8% pai, mãe, padrasto ou madrasta e 27,4%, outra pessoa da família) por Imagem: Justinboat.29 | Shutterstock
Sete em cada dez estudantes que foram forçados a fazer sexo (70,4%) declararam que isso ocorreu antes dos 13 anos de idade por Shutterstock
Em 2024, 15,2% dos estudantes de 13 a 17 anos na Bahia avaliavam negativamente a sua própria saúde mental por Freepik
Tristeza é mais frequente em mulheres: na Bahia, afetava quatro em cada dez estudantes do sexo feminino (41,9%), muito mais que o dobro do percentual de homens (15,6%) por Shutterstock
Num sentimento ainda mais extremo, em 2024, 2 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos de idade na Bahia sentiam que a vida não valia a pena ser vivida na maioria das vezes ou sempre (19,9%) por Pexels
Na Bahia, a porcentagem de estudantes que passavam mais de três horas diárias sentados em frente a telas caiu de 48,2%, em 2019, para 40,7%, em 2024 por Arquivo/EBC
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Em 2024, 8,6% dos adolescentes na Bahia declararam já terem sido ameaçados, intimidados e/ou obrigados a ter relações sexuais ou a fazer qualquer outro ato sexual contra a sua vontade por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A pesquisa, que funciona como um raio-X da adolescência, mapeou na Bahia 192 escolas públicas e privadas e tem como base as respostas de 6.758 estudantes a temas como sexo, saúde mental e consumo de drogas.

Na edição mais recente, sete a cada dez (70,4%) jovens afirmaram que a violência ocorreu antes dos 13 anos de idade. O agressor era quase sempre alguém conhecido (76,8% das situações) e, em um terço dos casos (34,2%), a agressão foi cometida por algum familiar.

Além disso, a pesquisa reforçou ainda que as mulheres são proporcionalmente muito mais vítimas de violência sexual do que os homens. Na Bahia, 10,2% das estudantes relataram ter sido forçadas a algum ato sexual, frente a 6,9% dos rapazes.

Os números de 2024 fizeram com que a Bahia saísse do 2º menor para o 10º menor percentual de adolescentes vítimas de atos sexuais forçados. Os percentuais mais elevados, em 2024, estavam em Amazonas (14,0%), Amapá (13,5%) e Tocantins (13,0%).

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