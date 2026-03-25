Bahia tem aumento de casos de violência sexual contra adolescentes, aponta IBGE

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Maria Raquel Brito
Publicado em 25 de março de 2026 às 11:20
A proporção de adolescentes que já foram forçados a fazer sexo cresceu na Bahia. Em 2024, 8,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos declararam já ter sido ameaçados, intimidados ou obrigados a fazer algum ato sexual contra a própria vontade, aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado de 2024 apontou um aumento de mais de três pontos percentuais em relação à edição anterior, em 2019, quando 5,1% dos estudantes baianos disseram que já haviam sido forçados a fazer sexo.
Veja dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024
A pesquisa, que funciona como um raio-X da adolescência, mapeou na Bahia 192 escolas públicas e privadas e tem como base as respostas de 6.758 estudantes a temas como sexo, saúde mental e consumo de drogas.
Na edição mais recente, sete a cada dez (70,4%) jovens afirmaram que a violência ocorreu antes dos 13 anos de idade. O agressor era quase sempre alguém conhecido (76,8% das situações) e, em um terço dos casos (34,2%), a agressão foi cometida por algum familiar.
Além disso, a pesquisa reforçou ainda que as mulheres são proporcionalmente muito mais vítimas de violência sexual do que os homens. Na Bahia, 10,2% das estudantes relataram ter sido forçadas a algum ato sexual, frente a 6,9% dos rapazes.
Os números de 2024 fizeram com que a Bahia saísse do 2º menor para o 10º menor percentual de adolescentes vítimas de atos sexuais forçados. Os percentuais mais elevados, em 2024, estavam em Amazonas (14,0%), Amapá (13,5%) e Tocantins (13,0%).