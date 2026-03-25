VIOLÊNCIA

Bahia tem aumento de casos de violência sexual contra adolescentes, aponta IBGE

Na maioria dos casos, agressor é alguém conhecido

Maria Raquel Brito

Publicado em 25 de março de 2026 às 11:20

Número de adolescentes forçados a fazer sexo cresceu mais de 3% entre 2019 e 2024 Crédito: Shutterstock

A proporção de adolescentes que já foram forçados a fazer sexo cresceu na Bahia. Em 2024, 8,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos declararam já ter sido ameaçados, intimidados ou obrigados a fazer algum ato sexual contra a própria vontade, aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de 2024 apontou um aumento de mais de três pontos percentuais em relação à edição anterior, em 2019, quando 5,1% dos estudantes baianos disseram que já haviam sido forçados a fazer sexo.

Veja dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024 1 de 8

A pesquisa, que funciona como um raio-X da adolescência, mapeou na Bahia 192 escolas públicas e privadas e tem como base as respostas de 6.758 estudantes a temas como sexo, saúde mental e consumo de drogas.

Na edição mais recente, sete a cada dez (70,4%) jovens afirmaram que a violência ocorreu antes dos 13 anos de idade. O agressor era quase sempre alguém conhecido (76,8% das situações) e, em um terço dos casos (34,2%), a agressão foi cometida por algum familiar.

Além disso, a pesquisa reforçou ainda que as mulheres são proporcionalmente muito mais vítimas de violência sexual do que os homens. Na Bahia, 10,2% das estudantes relataram ter sido forçadas a algum ato sexual, frente a 6,9% dos rapazes.