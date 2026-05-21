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Maternidade Climério de Oliveira inicia agendamento para mutirão de saúde com 800 vagas gratuitas; veja como participar

Iniciativa vai oferecer exames laboratoriais e consultas com especialistas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:54

Hospital Climério de Oliveira
Maternidade Climério de Oliveira Crédito: Reprodução / Siunis

A Maternidade Climério de Oliveira, braço da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Nazaré, inicia nessa sexta-feira (22) as marcações para 800 atendimentos que serão realizados  dentro de um mutirão. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional Dia E – HU Brasil em Ação, com foco na saúde da população idosa. As marcações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número (71) 3283-9300. Todos os atendimentos precisam de agendamento prévio.

Para a segunda edição do Dia E – HU Brasil em Ação deste ano, estão previstos exames laboratoriais, preventivos, mamografia e ultrassonografias e consultas com especialistas nas áreas de ginecologia, mastologia, hematologia, clínica médica e cardiologia. Para participar é preciso apresentar guia ou solicitação do exame, procedimento ou consulta; documento de identificação com foto; CPF e comprovante de residência, além de fornecer um telefone para contato.

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
Faça também movimentos circulares por Shuttherstock
Apalpe também os mamilos e direção as axilas  por Shuttherstock
Verifique se há algum tipo de caroço ou alteração, seja dolorosa ou não por Shuttherstock
Veja também se há alguma alteração na cor ou na textura da pele por Shuttherstock
Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
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De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

A maternidade orienta que as pessoas agendadas compareçam no dia do mutirão com antecedência de, pelo menos, 30 minutos do horário marcado. Em caso de impossibilidade de comparecimento, avise com a maior antecedência possível, para que a vaga seja disponibilizada a outras pessoas interessadas.

Dia E – HU Brasil em Ação

O Dia E faz parte do Projeto HU Brasil em Ação, uma iniciativa da Rede HU Brasil, em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde, criada para ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A mobilização ocorre de forma simultânea nos 45 hospitais vinculados à estatal, fortalecendo a assistência em saúde em todas as regiões do país.

Em 2025, foram realizadas três edições nacionais do Dia E – HU Brasil em Ação, que somaram quase 100 mil atendimentos. Já em 2026, a iniciativa chega à sua segunda edição. A primeira ocorreu no mês de março, com foco na saúde da mulher, e contabilizou mais de 45 mil atendimentos em âmbito nacional. Além de contribuir para a redução das filas e do tempo de espera no SUS, as ações envolvem residentes e graduandos, promovendo uma formação voltada para um cuidado qualificado, humanizado e conectado às necessidades da população.

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