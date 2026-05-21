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Maternidade Climério de Oliveira inicia agendamento para mutirão de saúde com 800 vagas gratuitas; veja como participar

Iniciativa vai oferecer exames laboratoriais e consultas com especialistas

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:54

Maternidade Climério de Oliveira Crédito: Reprodução / Siunis

A Maternidade Climério de Oliveira, braço da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Nazaré, inicia nessa sexta-feira (22) as marcações para 800 atendimentos que serão realizados dentro de um mutirão. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional Dia E – HU Brasil em Ação, com foco na saúde da população idosa. As marcações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número (71) 3283-9300. Todos os atendimentos precisam de agendamento prévio.

Para a segunda edição do Dia E – HU Brasil em Ação deste ano, estão previstos exames laboratoriais, preventivos, mamografia e ultrassonografias e consultas com especialistas nas áreas de ginecologia, mastologia, hematologia, clínica médica e cardiologia. Para participar é preciso apresentar guia ou solicitação do exame, procedimento ou consulta; documento de identificação com foto; CPF e comprovante de residência, além de fornecer um telefone para contato.

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A maternidade orienta que as pessoas agendadas compareçam no dia do mutirão com antecedência de, pelo menos, 30 minutos do horário marcado. Em caso de impossibilidade de comparecimento, avise com a maior antecedência possível, para que a vaga seja disponibilizada a outras pessoas interessadas.

Dia E – HU Brasil em Ação

O Dia E faz parte do Projeto HU Brasil em Ação, uma iniciativa da Rede HU Brasil, em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde, criada para ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A mobilização ocorre de forma simultânea nos 45 hospitais vinculados à estatal, fortalecendo a assistência em saúde em todas as regiões do país.