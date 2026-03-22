Homem em situação de rua é espancado por grupo no Bonfim

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Esther Morais
Publicado em 22 de março de 2026 às 09:14
Um homem de 59 anos, em situação de rua, foi espancado por um grupo na última quinta-feira (19), no bairro da Boa Viagem, na região do Bonfim, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já foram identificados, mas as identidades não foram divulgadas. O caso é investigado pela 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, que expediu guias para perícia e realiza oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.
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A Polícia Militar informou que equipes da 17ª CIPM foram acionadas durante a madrugada após a denúncia de um homem ferido na Rua da Boa Viagem. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima havia sido agredida.
O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda segundo a PM, foram realizadas rondas e buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi intensificado na localidade.