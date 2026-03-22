Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem em situação de rua é espancado por grupo no Bonfim

Suspeitos já foram identificados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:14

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 59 anos, em situação de rua, foi espancado por um grupo na última quinta-feira (19), no bairro da Boa Viagem, na região do Bonfim, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já foram identificados, mas as identidades não foram divulgadas. O caso é investigado pela 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, que expediu guias para perícia e realiza oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

A Polícia Militar informou que equipes da 17ª CIPM foram acionadas durante a madrugada após a denúncia de um homem ferido na Rua da Boa Viagem. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima havia sido agredida.

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda segundo a PM, foram realizadas rondas e buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi intensificado na localidade.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas
Imagem - Podemos beber água da torneira? Especialistas esclarecem dúvidas no Dia Mundial da Água

Podemos beber água da torneira? Especialistas esclarecem dúvidas no Dia Mundial da Água
Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado
01

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Imagem - Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?
02

Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha
03

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Imagem - Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa
04

Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa