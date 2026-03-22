SALVADOR

Homem em situação de rua é espancado por grupo no Bonfim

Suspeitos já foram identificados

Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:14

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 59 anos, em situação de rua, foi espancado por um grupo na última quinta-feira (19), no bairro da Boa Viagem, na região do Bonfim, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já foram identificados, mas as identidades não foram divulgadas. O caso é investigado pela 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, que expediu guias para perícia e realiza oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.

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A Polícia Militar informou que equipes da 17ª CIPM foram acionadas durante a madrugada após a denúncia de um homem ferido na Rua da Boa Viagem. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima havia sido agredida.