Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente que participou de sequestro de mulheres em shopping de Salvador é apreendido

Suspeito foi localizado pela polícia na quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:34

Operação Pedrinhas cumpre mandados contra investigados por sequestro iniciado em shopping de Salvador
Operação Pedrinhas cumpre mandados contra investigados por sequestro iniciado em shopping de Salvador Crédito: Divulgação / PC-BA

Um adolescente de 16 anos, suspeito de participação no sequestro de três mulheres no estacionamento do Salvador Shopping, foi apreendido na quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado no bairro de Plataforma, na capital baiana. Ele é  investigado por ato infracional análogo ao crime de sequestro, ocorrido em 15 de março. 

O mandado contra o adolescente foi expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. Ele responde por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado.

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro, no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma durante 12 horas. Durante o crime, foram realizadas transferências bancárias via PIX das contas de uma das vítimas, totalizando R$ 25,1 mil. 

Uma mulher, identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena já havia sido presa por envolvimento no crime. Ela teria recebido ordens do marido, que está preso, para participar do sequestro. Pedro Vitor Lima Sena Souza é apontado por fontes policiais como integrante do Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador, na Região Metropolitana e também no município de Seabra.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada'

'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
1 de 8
'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload

Outros dois suspeitos de envolvimento no sequestro entraram em confronto com a polícia e foram mortos a tiros em 26 de março. A ocorrência aconteceu durante o cumprimento de mandados de prisão temporária relacionados ao caso.

Operação Juventude Segura

Ainda durante a Operação Juventude Segura, realizada nesta semana, outro adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro de Pernambués por envolvimento em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Durante diligências, na terça-feira (22), foram encontrados com ele dinheiro em espécie e três pinos contendo cocaína, embalados com símbolos de facção criminosa.

Leia mais

Imagem - Suspeito de ordenar sequestro de três mulheres em shopping de Salvador é transferido para presídio de segurança máxima

Suspeito de ordenar sequestro de três mulheres em shopping de Salvador é transferido para presídio de segurança máxima

Imagem - Suspeitos de sequestro no Salvador Shopping são mortos a tiros em confronto com a polícia

Suspeitos de sequestro no Salvador Shopping são mortos a tiros em confronto com a polícia

Imagem - Mulher presa por envolvimento em sequestro dentro de shopping exigiu R$ 10 mil em Pix das vítimas

Mulher presa por envolvimento em sequestro dentro de shopping exigiu R$ 10 mil em Pix das vítimas

Contra o investigado, há apuração de condutas relacionadas, além do tráfico de drogas, à condução de veículo automotor sem habilitação.

Após o cumprimento das ordens judiciais, foram adotadas as providências legais, incluindo a comunicação à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador e o encaminhamento dos adolescentes ao Pronto Atendimento (PA), onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 17 °C

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 17 °C
Imagem - Primeiros gêmeos nascem na nova maternidade municipal de Salvador

Primeiros gêmeos nascem na nova maternidade municipal de Salvador
Imagem - Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia

Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia