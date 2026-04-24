Prefeitura inicia obras do Novo Imbuí com parque linear na Av. Jorge Amado e investimento de R$ 5,8 milhões

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Carol Neves
Publicado em 24 de abril de 2026 às 12:03
A Prefeitura de Salvador iniciou nesta sexta-feira (24) as obras de requalificação do canteiro central da Avenida Jorge Amado, no Imbuí, onde será implantado um parque linear com quase 22 mil metros quadrados de área. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 5,8 milhões.
A intervenção integra o projeto chamado Novo Imbuí e será executada pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com projeto urbanístico elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis durante solenidade realizada na Rua das Araras.
A proposta é transformar o espaço em uma área contínua de lazer e convivência com preservação ambiental. “É muito mais do que um canteiro central urbanizado; é muito mais do que uma praça. É o que os ambientalistas chamam de parque linear, que vai levar o nome de Jorge Amado. Por quê um parque linear? Porque vai ter preservação ambiental; todas as árvores vão ser mantidas e vamos plantar novas”, afirmou o prefeito.
Bruno Reis assinou ordem de serviço para obras no Imbuí
O projeto inclui a instalação de piso intertravado em mais de 8 mil metros quadrados, construção de 12 quiosques e reforma de quatro quadras esportivas. Também estão previstos novo espaço para pets, sanitários, vestiários, academia de saúde, manutenção da pista de skate e requalificação da ciclovia. A área contará ainda com parques infantis, espaços para piquenique, jogos de tabuleiro e uma estrutura destinada à realização de feiras, além da restauração do monumento em homenagem ao escritor Jorge Amado.
Segundo a prefeitura, a intervenção segue modelo semelhante ao adotado na requalificação da Avenida Centenário, em trechos que incluem a região da Roça da Sabina e do Calabar. “Chegou a hora de fazer o Novo Imbuí. Vai acontecer aqui o que nós fizemos lá na Avenida Centenário”, disse Bruno Reis, ao destacar que os equipamentos implantados anteriormente na região estavam deteriorados com o passar do tempo.
De acordo com o secretário municipal de Manutenção, Lázaro Jezler, parte do canteiro central apresentava áreas subutilizadas. “Esse canteiro foi entregue já há muito tempo. De fato, a parte das barracas é muito utilizada, assim como as quadras, mas essa outra área estava sem uso e era necessária uma requalificação geral. Então, a gente vai voltar a ter vida aqui nessa parte do canteiro central do Imbuí, como acontece nas demais”, afirmou.
A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield, disse que o desenho do projeto considerou demandas apresentadas por moradores do bairro. “A ideia, como o prefeito falou, é ter um parque linear. E, enquanto parque, nós ouvimos quais seriam os equipamentos que a comunidade demanda, aquilo que falta. Então, a gente fez aquilo que eles demandaram: quadra de esporte, área para ciclovia, para cooper, banheiros”, explicou.
Segundo ela, trata-se da principal área verde disponível no bairro e sua requalificação deve ampliar as opções de lazer para os moradores. “A grande área verde que tem no bairro é essa, em cima de um canal, por isso inclusive a gente só pode ter árvores nas laterais. É uma área que será muito bem aproveitada com esse equipamento, oferecendo opções de lazer para toda comunidade”, afirmou.