CIDADANIA

Nova carteira de identidade: emissão gratuita começa nesta segunda (27) em cidade da Bahia

Moradores de Alagoinhas poderão emitir documentos até a próxima quarta (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:00

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Começa nesta segunda-feira (27) mais uma edição Caravana de Direitos Humanos na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano. Os atendimentos acontecem no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), no Centro, com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação vai até a próxima quarta-feira (29).

Além da emissão do RG, que terá limite de 120 senhas por dia, a população de Alagoinhas poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD), além de obter outras documentações. Orientações jurídicas também estarão disponíveis para os interessados.

Veja todos os serviços oferecidos na ação 1 de 18

A ação começa na segunda-feira, das 13h às 17h, com atendimento exclusivo para comunidades rurais e tradicionais (com agendamento prévio). Na terça-feira (28) e na quarta-feira, o atendimento é aberto ao público, das 9h às 16h.

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.