Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bares e restaurantes podem ser obrigados a oferecer água gratuita aos clientes; entenda

Texto tramita na Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:48

No Brasil, 2,1 milhões de crianças e adolescentes de zero a 19 anos vivem sem acesso adequado à água potável
Água deverá ser proveniente da rede pública Crédito: Reprodução/Shutterstock

Há um Projeto de Lei 841/26, em análise na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (28) que prevê a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias e estabelecimentos similares a oferecer água potável filtrada gratuitamente aos clientes.

Pela proposta, a água deverá ser proveniente da rede pública e passar por processo de filtragem capaz de remover impurezas e reduzir o teor de cloro, conforme normas sanitárias.

Curiosidades sobre água com gás

A bebida é, basicamente, água comum com adição de dióxido de carbono (CO₂), processo que gera as bolhas características da gaseificação. Apesar da sensação diferente ao beber, a composição continua semelhante à da água sem gás. por Shutterstock
Segundo especialistas, o gás dissolvido na água não altera o funcionamento do sistema cardiovascular. Após a ingestão, o dióxido de carbono é liberado naturalmente pelo organismo, principalmente por meio da respiração e da eliminação de gases. por Shutterstock
Parte da confusão, de acordo com os profissionais, acontece porque muitas pessoas associam a água com gás aos refrigerantes. Diferentemente dessas bebidas industrializadas, que podem conter açúcar, sódio e outros aditivos, a água gaseificada pura não possui essas substâncias. por Shutterstock
Além disso, alguns estudos indicam que a água com gás pode aumentar temporariamente a sensação de estômago cheio, o que faz com que algumas pessoas se sintam mais saciadas após o consumo. por Freepik
Ela pode ser consumida pura ou com adição de frutas, limão ou ervas, sem aumentar significativamente o consumo de calorias. por Reprodução
1 de 5
A bebida é, basicamente, água comum com adição de dióxido de carbono (CO₂), processo que gera as bolhas características da gaseificação. Apesar da sensação diferente ao beber, a composição continua semelhante à da água sem gás. por Shutterstock

A proposta destaca que os estabelecimentos devem informar ao consumidor sobre a gratuidade de água potável e filtrada. A informação deve constar em cardápios físicos e/ou eletrônicos.

Leia mais

Imagem - Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030

Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030

Imagem - Comissão do Senado aprova projeto de lei que define novo piso salarial para médicos e dentistas; veja

Comissão do Senado aprova projeto de lei que define novo piso salarial para médicos e dentistas; veja

Imagem - Projeto de lei prevê estacionamento gratuito em agências bancárias de Salvador

Projeto de lei prevê estacionamento gratuito em agências bancárias de Salvador

Tags:

Bares Água Restaurantes

Mais recentes

Imagem - Passageira de metrô será indenizada após ter celular furtado durante arrastão

Passageira de metrô será indenizada após ter celular furtado durante arrastão
Imagem - Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030

Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030
Imagem - Veja como serão por dentro as casas populares que Roberto Justus quer construir no Brasil

Veja como serão por dentro as casas populares que Roberto Justus quer construir no Brasil