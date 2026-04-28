PROJETO DE LEI

Bares e restaurantes podem ser obrigados a oferecer água gratuita aos clientes; entenda

Texto tramita na Câmara dos Deputados

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:48

Água deverá ser proveniente da rede pública Crédito: Reprodução/Shutterstock

Há um Projeto de Lei 841/26, em análise na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (28) que prevê a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias e estabelecimentos similares a oferecer água potável filtrada gratuitamente aos clientes.

Pela proposta, a água deverá ser proveniente da rede pública e passar por processo de filtragem capaz de remover impurezas e reduzir o teor de cloro, conforme normas sanitárias.

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