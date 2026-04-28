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Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030

Benefício é um pagamento anual concedido a trabalhadores que atendem a certos critérios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:52

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica  Crédito: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho estia que 4,5 milhões de trabalhadores brasileiros deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep entre 2026 e 2020. Isso porque novas regras para concessão do benefício foram aprovadas.

Pelas regras que estavam em vigor até 2025, o abono, que é um benefício anual concedido a trabalhadores que atendem a certos critérios, foi pago no valor de até um salário mínimo, a trabalhadores que:

receberam até dois salários mínimos no ano-base do abono;

trabalharam com carteira assinada por ao menos 30 dias no ano-base;

e cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

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Com as mudanças impostas pelo governo federal no final de 2024, a partir deste ano, o valor da renda máxima para ter acesso ao abono salarial será corrigido pela inflação.

De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), enviado ao Congresso Nacional neste mês pela equipe econômica, o número de trabalhadores que perderá o benefício sobe ano a ano, progressivamente.

Já o salário mínimo terá ganho real (acima da inflação, seguindo as regras do arcabouço fiscal).

Tags:

Bahia Economia Abono Salarial

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