ECONOMIA

Mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep até 2030

Benefício é um pagamento anual concedido a trabalhadores que atendem a certos critérios

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:52

Caixa Econômica Crédito: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho estia que 4,5 milhões de trabalhadores brasileiros deixarão de receber o abono salarial do PIS/Pasep entre 2026 e 2020. Isso porque novas regras para concessão do benefício foram aprovadas.

Pelas regras que estavam em vigor até 2025, o abono, que é um benefício anual concedido a trabalhadores que atendem a certos critérios, foi pago no valor de até um salário mínimo, a trabalhadores que:

receberam até dois salários mínimos no ano-base do abono;

trabalharam com carteira assinada por ao menos 30 dias no ano-base;

e cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Com as mudanças impostas pelo governo federal no final de 2024, a partir deste ano, o valor da renda máxima para ter acesso ao abono salarial será corrigido pela inflação.

De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), enviado ao Congresso Nacional neste mês pela equipe econômica, o número de trabalhadores que perderá o benefício sobe ano a ano, progressivamente.