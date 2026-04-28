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Veja como serão por dentro as casas populares que Roberto Justus quer construir no Brasil

Projeto aposta em estruturas de aço pré-fabricadas e promete reduzir desperdícios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:12

Roberto Justus
Roberto Justus Crédito: Reprodução

O empresário Roberto Justus pretende iniciar ainda neste ano a construção de 5 mil moradias populares em Campo Grande utilizando o sistema Light Steel Frame, baseado em estruturas leves de aço galvanizado já amplamente usadas na Europa e nos Estados Unidos. A iniciativa pode criar aproximadamente 400 empregos diretos na região.

O modelo construtivo, conhecido popularmente como “casas lego”, permite que paredes, lajes e telhados sejam produzidos em ambiente industrial. As peças chegam prontas ao canteiro para montagem, o que acelera o processo, diminui desperdícios e melhora o controle de custos e prazos. Diferentemente das obras tradicionais, que utilizam alvenaria e podem levar meses, o sistema funciona por encaixe de componentes pré-fabricados.

Modelo de casas de Justus

Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução
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Justus quer construir casas em cidade brasileira por Reprodução

O projeto é conduzido pela SteelCorp, empresa da qual Justus é sócio majoritário e CEO. Segundo ele, a iniciativa mira o déficit habitacional local e se apoia em um ambiente favorável à atração de investimentos. Ele afirmou que "existe uma demanda importante e um interesse do poder público em facilitar esses investimentos. A ideia é construir moradias populares com um sistema mais ágil".

A expectativa é reduzir o desperdício de materiais para cerca de 5%, índice bem inferior aos aproximadamente 30% registrados em obras convencionais. De acordo com a revista Exame, atualmente um terço da carteira da SteelCorp é composto por projetos habitacionais, mas a meta é ampliar essa participação para cerca de 90%.

Neste primeiro momento, as estruturas serão fabricadas em São Paulo e levadas para montagem em Campo Grande. O plano inclui a qualificação de trabalhadores locais. Justus explicou que "vamos treinar trabalhadores daqui. A intenção não é trazer equipes de fora, mas desenvolver profissionais na cidade".

O empresário esteve no município para tratar de investimentos no setor. O encontro ocorreu na Câmara Municipal, com a presença do presidente da Casa, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e do segundo vice-presidente, Dr. Lívio. A possibilidade de instalar uma fábrica na cidade não está descartada, mas depende da expansão da demanda.

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