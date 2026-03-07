ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Petróleo: quando derrubou Maduro, Trump garantiu acesso; com Khamenei, elevou o preço

Em uma semana de conflito, a cotação do barril ficou US$ 20 mais cara

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:00

Petróleo está por trás das duas grandes operações militares comandandas por Trump este ano Crédito: PxHere

Há dois meses, quando tirou do poder o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, os Estados Unidos do presidente Donald Trump garantiram acesso privilegiado a uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Além de ter deixado claro que Delcy Rodríguez foi mantida como chefe do executivo no país vizinho porque isso lhes interessava, os americanos tampouco esconderam que o óleo era o grande objetivo.

Na última quarta-feira (dia 4), Trump avaliou o relacionamento atual com a Venezuela. Disse que Delcy faz "um ótimo trabalho", que o relacionamento entre os países "é algo muito bom de ver" e foi além: "o petróleo está começando a fluir". Em meados de fevereiro, ele fez questão de anunciar que 50 milhões de barris do petróleo venezuelano estavam em "navios gigantescos" a caminho do Texas – tudo conforme o planejado.

Quando perguntada, Delcy insiste em dizer que ainda considera Maduro o legítimo presidente da Venezuela, mas ela sabe que o seu antecessor é carta fora do baralho. Nesta sexta (dia 06), os governos de Caracas e Washington concordaram em retomar as relações diplomáticas, rompidas ainda em 2019, no primeiro mandato de Trump.

A garantia de acesso a óleo em abundância aqui mesmo no continente americano, pode ter dado ao norte-americano a tranquilidade para uma segunda incursão militar contra um governo inimigo. Eram favas contadas o Irã dificultar a passagem de navios no Estreito de Ormuz ao ser atacado, criando assim um desconforto em todo o mundo, uma vez que por lá passa 20% da produção mundial de óleo e gás.

O general iraniano Sardar Jabbari, um dos principais líderes militares do Irã, chegou a dizer que não deixará "uma única gota de petróleo sair da região". Vejam, há alternativas para isso, militares, diplomáticas ou logísticas, entretanto nenhuma delas evitará uma alta nos preços. No decorrer da semana, Trump ofereceu a escolta da marinha americana a preços módicos, enquanto os chineses apelaram para a diplomacia e negociam um salvo-conduto para garantir acesso a 45% do petróleo que consomem. A alternativa logística são gasodutos, capazes de movimentar apenas parte dos 20 milhões de barris que saem do Golfo Pérsico todos os dias.

Antes que a primeira bomba da coalizão entre Estados Unidos e Israel caísse sobre o Irã, o dólar e o ouro já vinham em caminho de valorização. O petróleo, não. Há pouco mais de uma semana, no dia 27 de fevereiro, o preço de referência do barril Brent era de US$ 70,50. Uma semana depois, nesta sexta-feira o valor na abertura era de US$ 83,68, encerrando o dia em US$ 90 – uma alta de quase 30% no período.

Em dois movimentos militares aparentemente distintos, Donald Trump avançou em sua agenda político-econômica. Quando tomou posse há pouco mais de um ano, Trump prometeu reduzir os preços de energia para os Estados Unidos, reabastecer a reserva estratégida de petróleo do país e expandir as exportações de energia para o mundo. Maduro e Khamenei foram as peças que derrubou no tabuleiro para alcançar estes objetivos. E, de quebra, ainda está dificultando o acesso da China aos recursos.

