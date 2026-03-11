Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 11 de março de 2026 às 10:10
Que tal ajudar a escolher os melhores ovos de Páscoa de 2026? Essa é sua chance de participar da degustação da próxima edição do #CorreioExperimenta. Quem se interessar pode se inscrever para o concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da nova edição do projeto. As inscrições se encerram nesta quarta-feira (11).
Os interessados precisam completar o formulário neste link e responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um ovo de Páscoa perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante (apresentando o código de assinante válido) e estar adimplente no momento da inscrição.
O projeto Correio Experimenta foi criado em 2016 e retomado em 2024, após um hiato na pandemia. Desde o início, há uma edição de ovos de Páscoa
Uma comissão irá escolher a frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 17 de março, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar cerca de 30 ovos de Páscoa, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.
As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 3 e 11 de março. O resultado será divulgado até o dia 16 de março, no site e nas redes do jornal.