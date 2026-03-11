CORREIO EXPERIMENTA

Último dia: leitores serão escolhidos para provar e eleger o melhor ovo de Páscoa

Saiba como participar do concurso cultural para ser um dos jurados da próxima edição do Correio Experimenta, no dia 17

Thais Borges

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:10

Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Que tal ajudar a escolher os melhores ovos de Páscoa de 2026? Essa é sua chance de participar da degustação da próxima edição do #CorreioExperimenta. Quem se interessar pode se inscrever para o concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da nova edição do projeto. As inscrições se encerram nesta quarta-feira (11).

Os interessados precisam completar o formulário neste link e responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um ovo de Páscoa perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante (apresentando o código de assinante válido) e estar adimplente no momento da inscrição.

O projeto Correio Experimenta foi criado em 2016 e retomado em 2024, após um hiato na pandemia. Desde o início, há uma edição de ovos de Páscoa 1 de 10

Uma comissão irá escolher a frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 17 de março, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar cerca de 30 ovos de Páscoa, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.