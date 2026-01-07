RISCO

Anvisa proíbe produtos da Nestlé por presença de toxina; veja quais

Itens são fórmulas infantis e serão recolhidas em todo o mundo

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:38

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira (7) a proibição de produtos da Nestlé Brasil. Os itens são fórmulas infantis que possuem lotes que podem ter sido contaminados por uma toxina. Os produtos estão sendo recolhidos pela empresa em todos os países em que a Nestlé atua.

Segundo a Agência, o problema foi identificado pela própria empresa, que deu início ao recolhimento voluntário dos produtos no Brasil. A toxina da bactéria Bacillus cereus, chamada cereulida, foi identificada em lotes com origem em uma das fábricas na Holanda. A empresa constatou que a toxina estava presente em um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos.

Em nota publicada em seu site, a Nestlé reforçou que o recolhimento é uma medida voluntária e preventiva. A administração do grupo afirmou que notificou o fornecedor e aprimorou os protocolos de qualidade após a detecção dos indícios da toxina. “Esse é um incidente isolado e, como parte dos nossos esforços contínuos de melhoria, estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que não ocorra novamente”, afirmou a empresa.

A companhia explicou que a bactéria não representa risco à segurança alimentar de quem consome os produtos e que o Bacillus cereus costuma ser encontrado em matérias-primas e, ocasionalmente, em alimentos como leite e produtos lácteos.

O consumo de alimentos contaminados por cereulida pode causar vômitos persistentes, diarreia ou letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão dos movimentos e do raciocínio, além de incapacidade de reagir e expressar emoções.

“Nenhum outro lote ou produto da Nestlé foi afetado e, portanto, continua seguro para consumo. Os demais lotes dos produtos das linhas de nutrição infantil que não são objeto deste recolhimento estão seguros para consumo e continuarão sendo vendidos normalmente”, frisou a empresa. Segundo a Nestlé, até esta quarta-feira, não havia registro confirmado de pessoas que tenham apresentado sintomas em nenhum país do mundo.

O que fazer?

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com a área de Atendimento ao Consumidor para a devolução do item e reembolso integral. Para isso, a empresa disponibiliza os canais falecom@nestle.com.br