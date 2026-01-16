VEJA RANKING

Feira de Santana lidera ranking da Nota Premiada Bahia em 2025 com 54 ganhadores

Lauro de Freitas e Vitória da Conquista aparecem na sequência

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:46

Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Feira de Santana encerrou 2025 como o município do interior baiano com melhor desempenho na Nota Premiada Bahia. Ao todo, 54 moradores da cidade foram sorteados ao longo do ano, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), responsável pela campanha.

Na lista das cidades mais premiadas do interior, Lauro de Freitas ficou em segundo lugar, com 39 contemplados, seguida por Vitória da Conquista, que registrou 30 ganhadores. Somente em 2025, a campanha premiou 454 pessoas de 104 municípios do interior da Bahia.

Veja quem foram os ganhadores do último sorteio da Nota Premiada 1 de 5

O ranking das dez cidades com mais sorteados no ano ainda inclui Camaçari (28), Simões Filho (22), Itabuna (16), Ilhéus (12) e Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Jequié, com 11 ganhadores cada.

Além do volume de prêmios, algumas cidades também tiveram vencedores do valor máximo da campanha, de R$ 100 mil. Em 2025, esse prêmio saiu para moradores de Brumado, em fevereiro, Barreiras, em março, e Feira de Santana, em maio.

Desde a criação da Nota Premiada Bahia, em fevereiro de 2018, 6.597 pessoas já foram premiadas, sendo 3.955 residentes em Salvador, 2.638 no interior e quatro fora do estado. Atualmente, a campanha reúne quase 881 mil participantes cadastrados. O primeiro sorteio de 2026 está previsto para 29 de janeiro.

Todos os meses, a iniciativa sorteia 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, além de um prêmio anual de R$ 1 milhão.

Como funciona a campanha

A Nota Premiada Bahia é uma ação de cidadania fiscal que estimula o consumidor a pedir o CPF na nota fiscal e, ao mesmo tempo, fortalece instituições filantrópicas ligadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.

Para participar, o cidadão precisa se cadastrar apenas uma vez no site oficial da campanha e, depois, solicitar a inclusão do CPF nas compras realizadas em estabelecimentos de toda a Bahia. No momento do cadastro, é possível escolher até duas instituições beneficentes, uma da área social e outra da saúde, para apoiar.