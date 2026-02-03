CHUVA OU SOL

Confira previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Temperaturas variam entre 24°C e 32°C

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:23

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O tempo em Salvador nesta terça-feira (3) deve ser marcado por sol entre muitas nuvens, com névoa ao amanhecer e baixa possibilidade de chuva. Durante a manhã, o céu permanece bastante nublado, mas com aberturas de sol. À tarde, o sol aparece entre algumas nuvens e, à noite, o tempo segue firme, com poucas nuvens.

As temperaturas variam entre 24°C e 32°C, mantendo a sensação de calor ao longo do dia. A umidade do ar permanece elevada, com índices entre 62% e 93%.

Apesar da probabilidade de 49%, não há previsão de chuva significativa, com volume estimado em 0,0 mm. Os ventos sopram do nordeste, com velocidade média de 12 km/h.

O sol nasce às 5h28 e se põe às 18h07. Não há previsão de formação de arco-íris.