WhatsApp vai deixar de funcionar em 30 modelos de celular; veja se o seu está na lista

Aplicativo deixa de rodar em modelos Android e iPhone sem atualização de sistema

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:23

Captura de tela do aplicativo Whatsapp
WhatsApp Crédito: Foto de Anton / Pexels

O WhatsApp deixará de funcionar em uma série de celulares antigos a partir de 1º de fevereiro de 2026, afetando usuários de aparelhos Android e iPhone que já não atendem aos requisitos mínimos de sistema operacional exigidos pela plataforma.

Segundo a política de suporte da empresa, o aplicativo passará a operar apenas em dispositivos com Android 5.0 ou superior e iOS 15.1 ou versões mais recentes. Celulares que não conseguem ser atualizados para esses sistemas perderão totalmente o acesso ao serviço, ficando impossibilitados de enviar ou receber mensagens.

A mudança atinge modelos lançados há mais de uma década e que já não recebem atualizações oficiais de software. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.

A partir de fevereiro de 2026, o WhatsApp deixará de ser compatível com os seguintes modelos:

Celulares em que o WhatsApp não vai funcionar mais

Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Ace 4, da Samsung por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
L3 II Dual, da LG por Reprodução
L5 II, da LG por Reprodução
Moto G (1ª geração), da Motorola por Reprodução
Moto E (1ª geração), da Motorola por Reprodução
Xperia Z2, da Sony por Reprodução
Xperia Z3, da Sony por Reprodução
Xperia M, da Sony por Reproduçao
Ascend Mate, da Huawei por Reprodução
G740, da Huawei por Reprodução
Ascend D2, da Huawei por Reproduçaõ
Desire 500, da HTC por Reprodução
One M8, da HTC por Reprodução
iPhone 5 por Reprodução
iPhone 5c por Reproduçaõ
iPhone 5s por Reprodução
iPhone 6 por Reprodução
iPhone 6 Plus por Reprodução
1 de 30
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução

Todos esses aparelhos foram lançados há mais de dez anos e já não recebem atualizações capazes de atender às exigências atuais do aplicativo.

Medida está ligada à segurança e à evolução do aplicativo

De acordo com o WhatsApp, a descontinuação do suporte faz parte de revisões periódicas realizadas pela empresa para identificar aparelhos com sistemas considerados obsoletos ou com baixa base de usuários.

Esses dispositivos, segundo a plataforma, não conseguem acompanhar os avanços técnicos necessários para garantir segurança, estabilidade e compatibilidade com novas funções. Com o tempo, limitações de hardware e software impedem o funcionamento adequado das versões mais recentes do aplicativo.

Por esse motivo, o WhatsApp opta por concentrar seus esforços em sistemas operacionais mais modernos, capazes de oferecer maior proteção contra falhas e vulnerabilidades.

O que muda para quem ainda usa esses celulares

Usuários que utilizam algum dos modelos listados receberão notificações do próprio WhatsApp informando sobre a perda de compatibilidade. Após a data limite, o aplicativo poderá deixar de abrir ou funcionar corretamente.

A orientação é realizar backup das conversas e arquivos antes do encerramento do suporte, garantindo que as mensagens sejam preservadas em caso de troca de aparelho.

A partir de fevereiro de 2026, a única forma de continuar usando o WhatsApp será migrar para um celular compatível com as versões mínimas exigidas de Android ou iOS.

Tags:

Celular Whatsapp

