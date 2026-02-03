WhatsApp vai deixar de funcionar em 30 modelos de celular; veja se o seu está na lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:23
O WhatsApp deixará de funcionar em uma série de celulares antigos a partir de 1º de fevereiro de 2026, afetando usuários de aparelhos Android e iPhone que já não atendem aos requisitos mínimos de sistema operacional exigidos pela plataforma.
Segundo a política de suporte da empresa, o aplicativo passará a operar apenas em dispositivos com Android 5.0 ou superior e iOS 15.1 ou versões mais recentes. Celulares que não conseguem ser atualizados para esses sistemas perderão totalmente o acesso ao serviço, ficando impossibilitados de enviar ou receber mensagens.
A mudança atinge modelos lançados há mais de uma década e que já não recebem atualizações oficiais de software. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.
A partir de fevereiro de 2026, o WhatsApp deixará de ser compatível com os seguintes modelos:
Celulares em que o WhatsApp não vai funcionar mais
Todos esses aparelhos foram lançados há mais de dez anos e já não recebem atualizações capazes de atender às exigências atuais do aplicativo.
Medida está ligada à segurança e à evolução do aplicativo
De acordo com o WhatsApp, a descontinuação do suporte faz parte de revisões periódicas realizadas pela empresa para identificar aparelhos com sistemas considerados obsoletos ou com baixa base de usuários.
Esses dispositivos, segundo a plataforma, não conseguem acompanhar os avanços técnicos necessários para garantir segurança, estabilidade e compatibilidade com novas funções. Com o tempo, limitações de hardware e software impedem o funcionamento adequado das versões mais recentes do aplicativo.
Por esse motivo, o WhatsApp opta por concentrar seus esforços em sistemas operacionais mais modernos, capazes de oferecer maior proteção contra falhas e vulnerabilidades.
O que muda para quem ainda usa esses celulares
Usuários que utilizam algum dos modelos listados receberão notificações do próprio WhatsApp informando sobre a perda de compatibilidade. Após a data limite, o aplicativo poderá deixar de abrir ou funcionar corretamente.
A orientação é realizar backup das conversas e arquivos antes do encerramento do suporte, garantindo que as mensagens sejam preservadas em caso de troca de aparelho.
A partir de fevereiro de 2026, a única forma de continuar usando o WhatsApp será migrar para um celular compatível com as versões mínimas exigidas de Android ou iOS.