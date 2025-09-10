Acesse sua conta
‘Vale Tudo’ começa mais cedo nesta quarta (10); veja horário

Trama chega na reta final com mudanças de horário na programação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:04

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

“Vale Tudo” chega na reta final com diversas mudanças, não apenas com as reviravoltas e mudanças de destino na trama, mas também no horário.

1 de 4
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo

