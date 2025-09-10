‘Vale Tudo’ começa mais cedo nesta quarta (10); veja horário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:04
“Vale Tudo” chega na reta final com diversas mudanças, não apenas com as reviravoltas e mudanças de destino na trama, mas também no horário.
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo"
O capítulo desta quarta-feira (10) da trama será exibido em horário diferente do comum. Exibida pela TV Globo, a novela das 9 começa hoje às 20h35, após o Jornal Nacional.
A novela será exibida em horário diferente por causa da transmissão do jogo Corinthians X Athletico PR pela Copa do Brasil.