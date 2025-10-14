LUTO

Ator Felipe Selau que atuou em Malhação é encontrado morto em apartamento em SP

Ator foi encontrado sem vida dentro do próprio apartamento e com medicamentos em volta

Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:53

Felipe atuava como produtor executivo Crédito: Reprodução | Instagram

Em relato emocionante nas redes sociais, a irmã do artista, a jogadora do Cruzeiro Priscila Back Selau, desde o último fim de semana, o irmão não vinha respondendo suas mensagens, nem de sua mãe, o que gerou certa desconfiança e preocupação com o irmão. Por isso, chegou a ir no prédio em que ficava o apartamento que seu irmão morava e pediu à recepcionista se ela poderia subir.

A moça a acompanhou, Felipe respondeu que estava bem, e ela decidiu não incomodar. No entanto, todo o ciclo de faltas de respostas se iniciou. Nesta terça-feira (14), Priscila chegou a ir novamente ao apartamento que o irmão morava, mas não recebeu resposta.

Foram acionados policiais e bombeiros, que quando chegaram ao local, Felipe já estava morto. “Ele estava deitado, sem vida, e com antidepressivos ao lado”, disse ao chorar a atleta. Priscila explicou que a situação de falta de respostas vinha se repetindo ao longo dos dias.

Segundo ela, na semana passada o chefe de Felipe, que era executivo na Chilli Beans, enviou uma mensagem para ela através do Instagram, pedindo seu número, depois aconteceu uma ligação. Inclusive o chefe chegou a ir no apartamento em que Felipe morava, mas nada de resposta.