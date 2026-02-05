Acesse sua conta
Lua Crescente em Touro traz colheita e estabilidade para 4 signos nesta quinta (5 de fevereiro)

Saiba como aproveitar a energia de Touro para ver seus projetos ganharem corpo e conta bancária

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:08

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Sabe aquele projeto que estava só no papel ou na sua cabeça? Hoje, 5 de fevereiro, o jogo muda.

Saímos daquela agitação mental que não levava a lugar nenhum e entramos em um terreno sólido. A Lua Crescente em Touro é como um adubo potente: ela pede que você pare de falar e comece a construir.

Para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, o dia é de 'mão na massa' com retorno garantido. O Universo está dando aquele empurrãozinho para quem busca segurança.

Não tenha pressa, porque o que é construído com constância hoje, vira patrimônio amanhã. É hora de regar seus sonhos com pé no chão.

