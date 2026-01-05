VEJA VÍDEO

Andressa Urach se pronuncia sobre conteúdo com o filho: 'Tá na Bíblia'

Produto de conteúdo chocou os fãs após anunciar produção de vídeo com o próprio filho, Arthur Urach

Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:20

Andressa Urach mandou recado nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Andressa Urach chocou a web na última semana após divulgar nas redes sociais um dos conteúdos que segundo ela, é um dos mais esperados pelos seus fãs, uma gravação com seu próprio filho, Arthur Urach. A atitude da produtora de conteúdo adulto e influenciadora digital gerou revolta e dividiu opiniões nas redes sociais, apesar do filho de Andressa já ser conhecido por gravar os conteúdos da mãe para plataformas de pornografia.

Andressa se pronunciou através das redes sociais neste domingo (4), e afirmou que “não vive no oculto”, além de citar a Bíblia. Vale lembrar que a influenciadora já chegou a se converter na igreja Universal.

“Há relatos em Gênesis e outros livros que falam de relações entre parentes, fatos históricos e não são incentivos, isso mostra que o mundo nunca foi simples ou idealizado como alguns fingem que foi, sou totalmente contra qualquer coisa fora da lei e principalmente contra qualquer envolvimento com menor de idade, isso é inegociável, aqui só existe consentimento, maioridade e legalidade. Deus nos deu livre arbítrio, sabia? E cada um responde por suas escolhas, eu cuido da minha vida e você cuida da sua e quem quer consome, paga, de livre e espontânea vontade”, disse Andressa em vídeo publicado no seu perfil reserva no Instagram.

Andressa explicou que não finge ser uma pessoa que não é, ainda afirmou que parte do incômodo de muitas pessoas estão relacionados ao fato de ser uma mulher livre em uma sociedade patriarcal e machista. “Não vivo no oculto, não finjo ser quem eu não sou, o que realmente incomoda não é o conteúdo, é a liberdade, até porque isso existe e as pessoas fingem que, ou preferem não falar. Eu sou uma mulher que escolhe, assume e não se curva ao moralismo seletivo, vivemos numa sociedade que consome em silêncio, mas aponta o dedo em público, afinal o Brasil é o quarto país que mais consome meu trabalho. Muitas pessoas dizem que é santo, mas tem vida dupla, julgando aquilo que consome em segredo e eu faço tudo à luz do dia, a própria Bíblia mostra que a humanidade nasceu em contextos familiares complexos”, disse.