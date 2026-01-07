Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após gravar conteúdo adulto com o filho, Andressa Urach anuncia plataforma para ‘gerar emprego’

Produtora de conteúdo disse que tem o objetivo de dar visibilidade para criadores ‘excluídos’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:46

Andressa Urach
Andressa Urach Crédito: Reprodução | Instagram

Andressa Urach chocou a web na última semana ao anunciar a gravação de um conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach, dividindo opiniões nas redes sociais. Depois disso, nesta terça-feira (6), a influenciadora anunciou mais uma novidade, uma plataforma com o objetivo de “gerar emprego para criadores de conteúdo”, assim como ela.

“Mesmo com pessoas tentando me prejudicar, eu escolho construir. Estou criando uma plataforma inclusiva, que vai gerar empregos e oportunidades para criadores de conteúdo - principalmente para quem é excluído, marginalizado ou invisibilizado pela sociedade”, escreveu Andressa nas redes sociais.

Andressa Urach

Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Defesa da bissexualidade ao vivo por Reprodução/Record TV
Briga com Gominho que virou meme por Reprodução/Record TV
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia e se desespera ao sentir fortes dores por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Andressa Urach após cirurgia para mudança da cor dos olhos por Reprodução/Redes Sociais
Solteira, Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach por Redes sociais
Andressa Urach por Reprodução
1 de 20
Andressa Urach por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Andressa Urach se pronuncia sobre conteúdo com o filho: 'Tá na Bíblia'

Andressa Urach se pronuncia sobre conteúdo com o filho: 'Tá na Bíblia'

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

“Tudo dentro das leis do nosso país, com responsabilidade, transparência e trabalho sério. Enquanto alguns espalham ódio, eu gero renda. Eu tive autonomia. Eu quero dignidade. Meu compromisso não é com o moralismo seletivo. É com o direito de trabalhar, existir e prosperar. O resto é barulho. O foco é o avanço”, completou.

Andressa ainda cutucou as pessoas “hipócritas”, segundo ela, que vivem com base em um falso moralismo. “Cadê os movimentos para combater os crimes contra as pessoas que estão usando inteligência artificial para promover conteúdo de crianças! Isso sim temos que lutar contra! Onde estão os lacradores?”, questionou.

Na última, Andressa divulgou no X, antigo Twitter, um link que leva ao Privacy, plataforma de conteúdo adulto paga, conhecida popularmente como “laranjinha”, em que o vídeo pode ser encontrado.

“Gravei com Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou - e melhor do que esperava. Se você faz parte de quem pediu, essa é sua chance. Eu demorei porque sabia o efeito. Agora tá pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou, vai entender”, escreveu nas redes sociais.

A influenciadora já tinha causado polêmica anteriormente após fãs descobrirem que Arthur gravava os vídeos pornográficos da mãe. Arthur chegou a abrir uma página no OnlyFans no ano passado, mas não foi adiante no projeto.

Tags:

Andressa Urach

Mais recentes

Imagem - Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’

Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’
Imagem - Quando só correr não emagrece! Pesquisador explica o que realmente funciona na hora de perder peso

Quando só correr não emagrece! Pesquisador explica o que realmente funciona na hora de perder peso
Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
01

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
02

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Imagem - Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária
03

Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza
04

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza