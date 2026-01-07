NOVIDADE!

Após gravar conteúdo adulto com o filho, Andressa Urach anuncia plataforma para ‘gerar emprego’

Produtora de conteúdo disse que tem o objetivo de dar visibilidade para criadores ‘excluídos’

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:46

Andressa Urach Crédito: Reprodução | Instagram

Andressa Urach chocou a web na última semana ao anunciar a gravação de um conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach, dividindo opiniões nas redes sociais. Depois disso, nesta terça-feira (6), a influenciadora anunciou mais uma novidade, uma plataforma com o objetivo de “gerar emprego para criadores de conteúdo”, assim como ela.

“Mesmo com pessoas tentando me prejudicar, eu escolho construir. Estou criando uma plataforma inclusiva, que vai gerar empregos e oportunidades para criadores de conteúdo - principalmente para quem é excluído, marginalizado ou invisibilizado pela sociedade”, escreveu Andressa nas redes sociais.

“Tudo dentro das leis do nosso país, com responsabilidade, transparência e trabalho sério. Enquanto alguns espalham ódio, eu gero renda. Eu tive autonomia. Eu quero dignidade. Meu compromisso não é com o moralismo seletivo. É com o direito de trabalhar, existir e prosperar. O resto é barulho. O foco é o avanço”, completou.

Andressa ainda cutucou as pessoas “hipócritas”, segundo ela, que vivem com base em um falso moralismo. “Cadê os movimentos para combater os crimes contra as pessoas que estão usando inteligência artificial para promover conteúdo de crianças! Isso sim temos que lutar contra! Onde estão os lacradores?”, questionou.

Na última, Andressa divulgou no X, antigo Twitter, um link que leva ao Privacy, plataforma de conteúdo adulto paga, conhecida popularmente como “laranjinha”, em que o vídeo pode ser encontrado.

“Gravei com Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou - e melhor do que esperava. Se você faz parte de quem pediu, essa é sua chance. Eu demorei porque sabia o efeito. Agora tá pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou, vai entender”, escreveu nas redes sociais.