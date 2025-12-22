Dia traz decisões e uma escolha decisiva para o futuro profissional dos signos ainda hoje (22 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:17
O céu desta segunda-feira (22) não combina com improviso. Com o Sol em Capricórnio, cresce a necessidade de estruturar planos, pensar no futuro e agir com mais estratégia, especialmente no campo profissional.
Mesmo sendo final de ano, muitas pessoas sentem um chamado interno para organizar ideias, revisar metas e entender onde estão investindo energia à toa. O que não tem futuro começa a pesar.
A Lua em Aquário traz insights valiosos, principalmente ligados a projetos coletivos, inovação e novos formatos de trabalho. Ideias diferentes surgem, mas precisam ser filtradas com realismo.
Se algo não está funcionando, hoje é o dia ideal para admitir isso, nem que seja só para você. Reconhecer o problema já é o primeiro passo para mudar o rumo.