Dia traz decisões e uma escolha decisiva para o futuro profissional dos signos ainda hoje (22 de dezembro)

Sol em Capricórnio exige responsabilidade e visão de longo prazo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:17

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu desta segunda-feira (22) não combina com improviso. Com o Sol em Capricórnio, cresce a necessidade de estruturar planos, pensar no futuro e agir com mais estratégia, especialmente no campo profissional.

Mesmo sendo final de ano, muitas pessoas sentem um chamado interno para organizar ideias, revisar metas e entender onde estão investindo energia à toa. O que não tem futuro começa a pesar.

A Lua em Aquário traz insights valiosos, principalmente ligados a projetos coletivos, inovação e novos formatos de trabalho. Ideias diferentes surgem, mas precisam ser filtradas com realismo.