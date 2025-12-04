NOVELA DAS 6

Chantagem abala Ernesto e Candinho reage mesmo desacordado em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (4)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:09

Ernesto (Eriberto Leão) em cena de Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (04) de Êta Mundo Melhor! promete virar a vida de vários personagens de cabeça para baixo. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção artística de Amora Mautner, chega com uma sequência de conflitos e chantagens.

Logo no início do capítulo, Sandra perde a paciência com Zulma, enquanto Simbá surge como uma ameaça real a Ernesto. Ele chantageia o vilão, deixando claro que sabe demais sobre Samir e que pode virar tudo contra ele.

Do outro lado da trama, Túlio reafirma seus sentimentos por Estela, mostrando que não pretende abrir mão do romance. Já Celso visita Candinho e faz questão de dizer que vai revelar toda a verdade assim que o primo acordar: Samir, na verdade, é Júnior. Mesmo desacordado, Candinho reage às palavras de Celso, o que deixa todos tensos até Túlio estabilizar o rapaz.

A aproximação entre Ernesto e Simbá também ganha força, preocupando Sandra, que vê seu plano ruir aos poucos. E para completar o clima de caos, Cunegundes chega a São Paulo, prometendo mexer ainda mais com o enredo.

Ainda nesta quinta, Jocasta resolve se insinuar para Quinzinho, enquanto Zé dos Porcos teme ter perdido Maria Divina. Ernesto e Simbá firmam um acordo misterioso, e Anabela avisa a Estela que não deseja continuar na escola. Para fechar com emoção, Dita, Picolé e Policarpo sofrem ao acompanhar o delicado estado de saúde de Candinho.