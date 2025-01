OSCAR 2025

Estrategista de 'Emilia Pérez' atuou em campanha de filme que tirou Oscar de Fernanda Montenegro; entenda

Drama francês disputa com 'Ainda estou aqui' o Oscar 2025 de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional

Elis Freire

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 15:15

"Emilia Pérez" é protagonizado por Karla Sofia Gáscon Crédito: Divulgação

Estrategista-chefe da Netflix, Lisa Taback é o nome por trás da campanha do longa francês “Emilia Pérez”, que concorre com “Ainda Estou Aqui” pelo Oscar de Melhor Filme e suas protagonistas buscam o título de Melhor Atriz. A disputa pela estatueta tem rendido polêmicas nas redes, com os fãs de Fernanda Torres, protagonista do filme brasileiro, tecendo críticas à atuação da espanhola. >

Fato é que é preciso muita pesquisa, estratégia e parceria nas indústrias da sétima arte para fazer com que seu filme tenha destaque nas principais premiações da sétima arte. Em “Emília Pérez” filme que se passa no méxico, Taback tem sido a principal articulista da campanha para que o longa se tornasse um dos destaques da temporada. Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme de comédia/musical, o longa é mais indicado ao Oscar 2025, concorrendo a 13 estatuetas.>

A publicitária e consultora também fez parte do time de 'Shakespeare apaixonado’, que levou o Oscar de Melhor Filme em 1999 e rendeu a estatueta de Melhor Atriz para Gwyneth Paltrow. No mesmo ano, a mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, também buscava a estatueta por sua atuação em ‘Central do Brasil”, mas foi “desbancada” pela superprodução.>

Lisa Taback atua como consultora e estrategista de temporadas de premiações há mais de 30 anos, sendo peça fundamental em campanhas vencedoras do Oscar em filmes como "O paciente inglês", "Chicago", "O discurso do rei" e "O artista". Ela também esteve na guerra estratégica de prêmios individuais para nomes como Gwyneth Paltrow, Roberto Benigni, Kate Winslet e Quentin Tarantino.>

Possível desclassificação

Karla Sofía Gascón, atriz principal do filme indicado ao Oscar ‘Emilia Pérez’, acusou a equipe de Fernanda Torres de tentar minar seu trabalho e criticá-la nas redes sociais. A declaração foi feita em entrevista à Folha de São Paulo e viralizou nas redes sociais levantando o debate de que a atriz espanhola violou a regra do Oscar de não depreciar o trabalho dos concorrentes. >

O protocolo oficial do Oscar diz que profissionais envolvidos em um filme indicado não podem tecer comentários sobre um concorrente. O regulamento declara que os indicados não devem: declarar decisões, preferências ou estratégias de votação; incentivar ou desencorajar membros a votarem em qualquer filme, desempenho ou realização; compartilhar informações enganosas ou falsas sobre um filme, performance ou conquista.>

Karla foi direta em sua entrevista criticando a equipe da intérprete de Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’. “Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais. Em nenhum momento alguém me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Isso fala mais deles e do filme deles do que do meu”, disse a atriz.>

Já Fernanda Torres, poucos dias antes da declaração da espanhola, ressaltou que cada uma das cinco atrizes que concorrem com ela à estatueta merecem o prêmio e pediu que os brasileiros parassem de dar “hate” em Sofia Karla Gáscon. “Eu sei que às vezes a paixão cria uma coisa de um contra o outro, mas juro, neste ano no Oscar, as escolhas que eles fizeram para atriz são tão especiais, cada uma à sua maneira. Todo mundo merece ali. Ninguém trata ninguém mal. Não tentem criar uma coisa de uma contra a outra”, pediu aos brasileiros em vídeo postado no Instagram.>