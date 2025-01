CORRIDA AO OSCAR DE MELHOR ATRIZ

Karla Sofía Gascón violou regra do Oscar e pode ser desclassificada após criticar Fernanda Torres? Entenda

Falas da atriz deixou os internautas brasileiros furiosos, pedindo pronunciamento da Academia

Karla Sofía Gascón, atriz principal do filme indicado ao Oscar ‘Emilia Pérez’, acusou a equipe de Fernanda Torres de tentar minar seu trabalho e criticá-la nas redes sociais. A declaração foi feita em entrevista à Folha de São Paulo e viralizou nas redes sociais levantando o debate de que a atriz espanhola violou a regra do Oscar de não depreciar o trabalho dos concorrentes. O CORREIO te explica nesta matéria se atriz corre risco de ser desclassificada da disputa do maior prêmio da indústria cinematográfica.>

Karla foi direta em sua entrevista criticando a equipe da intérprete de Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’. “Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais. Em nenhum momento alguém me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Isso fala mais deles e do filme deles do que do meu”, disse a atriz. >