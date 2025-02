DEPOIMENTO

Rodrigo Bocardi se pronuncia após ser demitido da Globo: 'Que dia, hein? Mas está tudo bem'

Jornalista publicou vídeo no Instagram e agradeceu à emissora e aos seguidores

Com um sorriso no rosto e dizendo que está tudo bem, o jornalista Rodrigo Bocardi, ex-apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, publicou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira (31), repercutindo a demissão divulgada um dia antes e que deu o que falar Brasil afora.>