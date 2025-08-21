Acesse sua conta
Cauã Reymond diz que só começou a se achar bonito aos 35 anos: 'Me curto mais hoje'

Galã disse que terapia o ajudou a se ver de outra forma

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:54

Cauã Reymond no 'Lady Night'
Cauã Reymond no 'Lady Night' Crédito: Reprodução/Multishow

Cauã Reymond é considerado um galã das novelas brasileiras desde que estreou em "Malhação", em 2002, como o personagem Maumau, aos 22 anos. O ator, porém, disse que nem sempre se achou bonito. Na verdade, só passou a gostar mesmo da própria imagem mais de uma década depois, aos 35 anos.

"Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos", disse o artista, hoje aos 45 anos, em participação no Lady Night, programa apresentado por Tata Werneck no Multishow.

Cauã Reymond

Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond antes por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond no 'Lady Night' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Malhação' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Da cor do pecado' (2004) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond em 'A Favorita' (2008) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Vale Tudo' por Reprodução/Instagram
César (Cauã Reymond) em Vale Tudo por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond deu entrevista ao programa "Altas Horas" por Reprodução / Redes Sociais
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
1 de 28
Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram

No episódio, exibido na última quarta-feira (20), Cauã abriu o coração sobre autoestima e revelou que a terapia foi o que lhe ajudou a mudar sua percepção sobre si mesmo.

“Cara, análise. Tive uma infância, a primeira infância com muitos acontecimentos, podemos dizer assim, difíceis”, contou.

