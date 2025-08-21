Acesse sua conta
VÍDEO: Homem abandona cadela em aeroporto por 3 meses após recusa de embarque com animal

Homem levava animal para viagem com destino a Brasília, mas decidiu deixar animal em aeroporto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:16

aNIMAL FOI RESGAT
aNIMAL FOI RESGAT Crédito: Reprodução | PCDF e PCSC

Enquanto alguns tutores não conseguem imaginar sua vida sem seus pets, que se tornam como filhos, outros maltratam animais considerados inofensivos, como o caso que resultou em uma prisão em flagrante nesta quarta-feira (21).

Cadela foi abandonada em aeroporto

Um homem deixou uma cadela de 3 meses no Aeroporto Internacional de Florianópolis.O suspeito foi detido ao desembarcar em Brasília, no Distrito Federal, por maus-tratos a animal doméstico.

De acordo com a Polícia Civil de Brasília, o autor tentou embarcar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz acompanhado do animal, mas foi impedido, e decidiu abandonar a cadela no terminal e embarcou em seguida rumo a Brasília, de onde pretendia seguir para Manaus.

Câmeras de segurança do aeroporto registraram o momento que o homem deixa o animal. Ainda segundo a polícia, o homem confessou o abandono. O animal foi resgatado pelas equipes locais e encontra-se em segurança.

A conduta do homem configura crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

Como denunciar?

Polícia Civil: 197/@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

