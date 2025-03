ENTREVISTA

'É preciso respeitar o fim': prestes a estrear última turnê, Gil fala de saúde de Preta e medo de morrer

Turnê final do artista começa hoje, em Salvador

O artista Gilberto Gil, aos 82 anos, está prestes a iniciar sua última turnê, "Tempo Rei", que estreia neste sábado (15) na Arena Fonte Nova, em Salvador. O cantor e compositor encara este momento, após 43 anos de estrada, como um marco em sua trajetória, mas também como uma oportunidade de reflexão sobre a finitude. "Ter respeito pelo fim das coisas", disse em entrevista a O Globo, refletindo sobre o ponto final que coloca agora em essa etapa da sua vida. O baiano também falou do estado de saúde da filha Preta Gil e da resiliência com que encara a perspectiva da morte. "A morte faz parte da vida".>

A turnê, que passará por dez cidades brasileiras e terá shows internacionais, marca o início de uma nova fase para Gil. "Estou animado para as duas coisas: começar e terminar", disse ele, destacando que a turnê deve durar um ano, com cerca de 30 apresentações. Apesar de ser a última turnê, Gil não vê isso como o fim de sua carreira. "Pelo menos na medida em que eu tenha, como tenho, uma expectativa de viver ainda mais alguns anos", afirmou. "Vou fazer 83 anos. É uma idade avançada, mas não é limite, como já foi. Os 80 era privilégio para gerações anteriores. A longevidade aumentou um pouco. Já a média mundial, hoje é 75 anos. E os que a gente pode almejar, ia um pouco além da média". >

A saúde de Preta Gil, que está em tratamento contra o câncer, também foi tema da conversa. "Ela se trata. A condição dela desde que foi diagnosticada com câncer, os tratamentos e intervenções, é um conjunto de dedicação profunda que ela tem que ter à própria saúde e apreço pela vida", disse Gil, emocionado. Ele ressaltou a solidariedade que a filha recebe do público e como isso a motiva a seguir em frente. >

Gilberto Gil também refletiu sobre a morte, tema recorrente em suas músicas e conversas. "A morte faz parte da vida nesse sentido. Aliás, esse é um verso de uma das minhas canções", lembrou. Ele relembrou que já perdeu um filho e muitos amigos jovens durante a epidemia de Aids, experiências que o fizeram encarar a finitude com mais naturalidade. "Tem a ver, principalmente, com o aprendizado através dos mestres, das filosofias, das religiões, os politeísmos, os monoteísmos no sentido mais rigoroso", acrescentou. >