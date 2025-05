SÃO JOÃO

Forró de graça: veja as atrações juninas que vão tocar nos shoppings

Estakazero e Colher de Pau estão entre atrações dos centros comerciais

Millena Marques

Publicado em 31 de maio de 2025 às 06:00

Arraiá Leo Estakazero Crédito: Divulgação

Com a chegada do mês de junho, os grandes centros comerciais de Salvador e da Região Metropolitana preparam programações juninas gratuitas para os fãs de forró. Atrações como Estakazero, Colher de Pau, Canela Fina e Trio Nordestino farão a alegria dos baianos em pelo menos nove shoppings centers. Confira abaixo a agenda oficial de cada um deles: >

Shopping da Bahia

Em parceria com a Bahia FM, o Shopping da Bahia entra no clima dos festejos juninos com muita música e diversão. A partir de 4 de junho, a Praça de Alimentação do 3º piso recebe artistas que vão agitar o empreendimento. Del Feliz e sua banda comandam o primeiro dia de shows, às 19h. No dia 11, o balanço fica por conta de Kiko Xonado, também às 19h e, no dia 18, André e Mauro são os convidados que vão fazer todo mundo dançar coladinho. >

Shopping Paralela

Nos dias 8 e 15 de junho, o Shopping Paralela realiza as “Paradas Juninas com Tio Paulinho”, figura querida pelas famílias baianas. Ao som do bom forró, Tio Paulinho vai percorrer os corredores do shopping distribuindo alegria e convidando a criançada e os adultos a arrastarem o pé. A concentração das Paradas Junina será no Piso L1, às 16h, na entrada principal, e no Piso L2, às 17h, em frente à loja Hering, garantindo muita diversão em clima de São João. >

Salvador Shopping

Localizada no Piso L3 do Salvador Shopping, a Vila Junina contará com um coreto cenográfico, que será palco de apresentações de Trios Nordestinos sempre às terças e quintas-feiras, às 19h. A Vila Junina ficará aberta ao público de 5 a 19 de junho. Já nos dias 23 e 24, a programação especial será a partir das 15h. Para quem deseja saborear os pratos típicos da estação, a Vila oferecerá barraquinhas com delícias tradicionais. Marcas como Empório Coisas de Minas e Bolo das Meninas estarão presentes, além das barracas do Licor 73 e do Don Luiz, coquetel alcoólico à base de doce de leite, bastante popular entre os baianos, que promoverá sorteios especiais durante os shows, para clientes cadastrados no aplicativo do Salvador Shopping. >

Shopping Bela Vista

Com a proposta de levar a tradição junina ao coração da cidade, o Shopping Bela Vista realiza, de 28 de maio a 28 de junho, a 11ª edição do Arraiá do Bela. A Praça Central (Piso L1) será palco de shows gratuitos todos os dias, além de apresentações culturais, quadrilhas e barraquinhas recheadas de delícias típicas, em um clima que transporta os visitantes direto para o interior. Programação de shows abaixo: >

28/05 (qua) – 18h: Colher de Pau>

29/05 (qui) – 18h: Banda Virado do 70>

30/05 (sex) – 18h: Banda Sextando>

01/06 (dom) – 16h: Arraiazinho com Tio Paulinho | 18h: Banda Zé Fubuia>

02/06 (seg) – 18h: Forró Rodapé>

03/06 (ter) – 18h: U tal do Xote>

04/06 (qua) – 18h: Estakazero >

05/06 (qui) – 18h: Vitoria Alencar>

06/06 (sex) – 18h: Virgílio>

07/06 (sáb) – 16h: Quadrilha Pampulha >

08/06 (dom) – 10h: São João Inclusivo | 18h: Banda Xote in Bahia>

Itaigara

Do dia 26 de maio a 28 de junho, serão realizadas ações em um espaço aberto ao público localizado na praça central. A iniciativa, que tem como padrinho Leo Estakazero, inclui apresentações musicais e culinária típica. Show do cantor será no dia 03 de junho, às 18h30 >

No dia 11 de junho, é comemorado o Dia da Marinha Brasileira e a data será celebrada no dia 12 de junho, na praça central, com apresentação da banda da instituição militar. Já no Dia de Santo Antônio, 13 de junho, haverá uma comemoração especial, também na praça central.>

No feriado de Corpus Christi, celebrado, este ano, no dia 19 de junho, o shopping irá funcionar em horário especial, das 10h às 17h, e contará com o show do cantor Beto Narchi para animar a tarde, das 14h às 16h. No dia 23 de junho, véspera de São João, o horário de funcionamento também será especial, das 09h às 17h. >

Paseo

O mês de junho está chegando e, com ele, o clima junino já começa a aquecer o coração dos forrozeiros de plantão. No dia 2 de junho, às 18h30, o Arraiá do Shopping Paseo estreia em grande estilo com o show da banda Leo Estakazero, que se apresenta pela primeira vez no mall. O evento é gratuito e acontece na praça central, com muito forró, xote e arrasta-pé. No repertório, sucessos como "Encosta N’eu", "Lua Minha", “Quando a Gente Ama” e “Sapatilha 37”. O espaço será decorado com bandeirolas e elementos típicos, trazendo o clima das cidades do interior para a capital. >

Shopping Barra

O clima junino invadiu o Shopping Barra com o São João Cores do Sertão! Até o dia 25 de junho, a Praça Central Euvaldo Luz recebe a Vila Junina, um ambiente temático inspirado no colorido sertanejo, com comidas típicas irresistíveis, muito forró e diversão para toda a família. Uma explosão de ritmos e delícias em um cenário encantador inspirado nas cores do Sertão Nordestino, que combina referências regionais a um design atual, através de um patchwork autêntico e divertido. Roda gigante, touro mecânico, balões, bandeirolas, barraquinhas decoradas com sabores da época, espaços instagramáveis fazem a verdadeira festa do interior!>

30/05: Alyne Araújo, 18h às 20h, Praça Central >

31/05: Canela Fina (infantil), 16h às 17h, Praça Central >

01/06: Aula gratuita de forró – Forró 4º Andar, 15h, Praça Central>

01/06: Amanda Luquini - 17h às 19h, Praça Central >

Center Lapa

De 2 a 28 de junho, sempre das 15h às 17h, a Praça de Eventos (L1) será palco de uma programação musical junina com artistas e trios tradicionais que prometem animar o público com muito forró, xote e baião. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Magno Santé, Tenilson Trio, Forró Capitão Virgulino, Anny Dum, Legião Forrozeira, Dinho do Acordeon, Forró do Menezzes, Rosa Chá, Adilson Ferraz, Mateus Morais e Samba Junino. Um dos destaques será o Concurso de Sanfoneiros, que acontecerá nos dias 12 e 19 de junho, revelando talentos e homenageando um dos instrumentos mais simbólicos do São João.>

Programação: >

02/06: Magno Santé >

03/06: Tenilson Trio >

04/06: Forró Capitão Virgulino>

05/06: Forró Rosa Chá>

06/06: Revotrio>

07/06: Anny Dum canta Forró das Antigas>

09/06: Dinho do Acordeon>

10/06: Legião Forrozeira>

11/06: Forró do Menezzes>

12/06: Concurso Sanfoneiro >

13/06: Adilson Ferraz>

14/06: Parada Junina >

16/06: Forró Rosa Chá>

17/06: Tenilson Trio>

18/06: Dinho do Acordeon>

19/06: Concurso Sanfoneiro>

21/06: Mateus Morais toca Luiz Gonzaga>

23/06: Forró do Menezzes>

25/06: Legião Forrozeira>

26/06: Mateus Morais toca Forrock>

27/06: Adilson Ferraz>

28/06: Samba Junino>

Parque Shopping

De 6 a 28 de junho, o Parque Shopping Bahia se transforma no destino ideal para quem quer vivenciar a tradição junina com conforto, segurança e muita diversão. A programação inclui atrações típicas, apresentações de quadrilhas, atividades infantis, música ao vivo e diversos espaços instagramáveis para registrar momentos especiais.>

As atrações acontecerão principalmente aos finais de semana, oferecendo opções de lazer para toda a família. A campanha valoriza a cultura nordestina e reforça a proposta do shopping de ser um espaço de experiências autênticas, acolhedoras e acessíveis para todos.>

Trio Nordestino: 18h às 19:30, todas as sextas e sábados.>

Atrações infantis: apenas dia 14 e 21/06 (sábados), antes do Trio Nordestino.>

06/06: Trio Nordestino + Flor de Maracujá>

07/06: Trio Nordestino + Jefinho>

13/06: Trio Nordestino + Cheiro de Milho>

14/06: Atração infantil (a definir)+ Trio Nordestino + Pisa Macio>

15/06: Quadrilha>

21/06: Atração infantil Cadeira de Brin>

27/06: Trio Nordestino + Vulcão Aceso>