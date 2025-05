CULTURA

Osba convida Geraldo Azevedo para São João Sinfônico na Concha

Apresentação acontece no dia 7 de junho, às 19h

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) terá um convidado especial para o concerto São João Sinfônico, que acontece no dia 7 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Trata-se do cantor e compositor Geraldo Azevedo, um dos maiores artistas da música brasileira. >

Os ingressos para a apresentação custam R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote; R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) no segundo lote. A data e horário oficial de abertura das vendas ainda serão anunciados.>

A regência do concerto será do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da Osba. Além de Geraldo, a apresentação ainda contará com a participação do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, que esteve presente nas nove edições do São João Sinfônico.>