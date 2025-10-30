Signos vão passar por mudanças inesperadas hoje (30 de outubro): veja a cor e número da sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:00
O dia nesta quinta-feira, 30 de outubro, promete movimentação especialmente na vida profissional e nas relações pessoais. Enquanto alguns signos colhem reconhecimento, outros precisarão manter o equilíbrio para lidar com mudanças repentinas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: A produtividade está em alta e você cumpre tudo com eficiência. Cuidar das finanças e da respiração ajuda a manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Touro: Um ganho inesperado alegra o dia. Adapte-se às mudanças no trabalho e preserve a harmonia familiar.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Gêmeos: Boas notícias em família e avanços no trabalho. Ajustes simples trazem lucros maiores e mais tranquilidade.
Cor da sorte: Azul-escuro
Número da sorte: 17
Câncer: Controle de gastos e energia emocional sob medida. Evite discussões ligadas a imóveis ou rotina doméstica.
Cor da sorte: Rosa bebê
Número da sorte: 11
Leão: Pequenos atritos em casa não devem tirar seu foco. Invista em novos projetos e confie nas suas decisões.
Cor da sorte: Marrom avermelhado
Virgem: Reconhecimento profissional e estabilidade financeira em alta. Resolva pendências com clareza e bom senso.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 2
Libra: O aprendizado flui e novas ideias se destacam. Movimente-se com leveza e curta o dia com entusiasmo.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 22
Escorpião: Um leve cansaço pede descanso, mas o respeito profissional cresce. Mantenha a calma e siga confiante.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 9
Sagitário: Cuide da saúde e da paciência com quem pensa diferente. Sua credibilidade aumenta, mas evite gastos por impulso.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Capricórnio: Decisões firmes garantem prosperidade. Não se apresse com reformas ou projetos, a constância será sua força.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 7
Aquário: Treinamentos e aprendizados fortalecem o futuro profissional. Evite desgastes com opiniões alheias.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Peixes: Oportunidades financeiras podem surgir de talentos pessoais. Cuide da energia e evite se sobrecarregar.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 6