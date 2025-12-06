Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (6) podem surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00
Se você estava esperando um sinal para jogar na loteria, talvez ele tenha finalmente chegado. Sábado, 6 de dezembro, chega com uma combinação astrológica rara: uma mistura de renovação emocional, clareza intuitiva e movimento prático.
Na prática? Você sente, entende e age com muito mais alinhamento, como se as peças do dia finalmente começassem a se encaixar.
A vibração deste sábado promete pequenas viradas positivas, conversas esclarecedoras, encontros cheios de significado e até oportunidades inesperadas. E, claro, essa energia também se estende para a sorte.