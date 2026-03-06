Acesse sua conta
Ex-treinador do Vitória se junta a grupo de brasileiros e relata fuga do Irã

Profissional que passou pelo Vitória em 2019 é o técnico do clube iraniano Persepolis FC

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:26

Osmar Loss no comando técnico do Vitória
Osmar Loss no comando técnico do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

O técnico Osmar Loss, ex-comandante do Vitória, viveu momentos de tensão ao deixar o Irã em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Atualmente treinador do Persepolis FC, ele integrou um grupo de estrangeiros que precisou sair do país por via terrestre após o fechamento do espaço aéreo iraniano.

Sem voos comerciais partindo de Teerã, Loss e outros brasileiros ligados ao futebol participaram de uma travessia de mais de 16 horas por estrada até a fronteira com a Turquia. A saída ocorreu após a suspensão da liga nacional e diante da dificuldade de organizar uma evacuação aérea em meio ao agravamento da crise na região.

Em entrevista à GloboNews, o treinador relatou como a situação começou de forma repentina enquanto a delegação estava em Isfahan, no dia 28 de fevereiro, quando os ataques dos Estados Unidos ao Irã começaram.

“Estávamos no café da manhã quando os ataques começaram. O jogo foi imediatamente cancelado e a primeira decisão crítica foi entre retornar a Teerã ou permanecer em Isfahan, já que os ataques em Teerã eram mais intensos. Em conjunto com o clube, decidimos retornar por via terrestre”, contou o treinador.

Após a volta à capital iraniana, o grupo passou a noite na cidade antes de iniciar a viagem rumo à Turquia.

“Viajamos de ônibus de Isfahan até a capital, onde conseguimos dormir em nossos apartamentos — felizmente, nossa área não foi atingida. Na manhã seguinte, deixamos Teerã rumo à fronteira com a Turquia. Entramos em território turco com tranquilidade e seguimos para a cidade de Van, onde pernoitamos. No dia seguinte, voamos para Istambul e, finalmente, de lá para Madri”, explicou.

O treinador também comentou a dificuldade de lidar com um cenário de guerra e a incerteza sobre os próximos passos dos profissionais que atuam no país.

“Ninguém tem experiência em lidar com uma cidade sendo bombardeada. É extremamente complicado encontrar segurança em meio a uma guerra. No nosso contrato, existem cláusulas de ‘força maior’ que amparam situações assim, mas tudo dependerá da duração do conflito. Nosso desejo sincero é que isso seja breve e que a guerra termine logo. Esperamos que as baixas sejam mínimas e que a população possa, enfim, retomar sua vida com segurança e normalidade”, projetou.

Antes da carreira internacional, o treinador construiu trajetória relevante no Sport Club Corinthians Paulista, onde trabalhou nas categorias de base e também comandou a equipe principal, mas sem grande sucesso. Em 2019, teve passagem pelo Vitória durante a disputa da Série B, quando dirigiu o time em 10 partidas, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. No Brasil, ainda treinou o Guarani e o Internacional, antes de iniciar carreira fora do país.

A projeção internacional do treinador ganhou força no futebol asiático. No Persepolis, inicialmente como auxiliar, participou de três conquistas pelo clube: o bicampeonato iraniano nas temporadas 2022/23 e 2023/24, além da Taça do Irã em 2023. Após breve passagem pela Tailândia, retornou ao clube iraniano em 2025 para assumir o posto de treinador principal, consolidando sua trajetória no continente.

