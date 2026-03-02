Acesse sua conta
Celso Amorim sobre conflito no Irã: 'Devemos nos preparar para o pior'

Diplomata e assessor especial do presidente da República alertou que ataques podem se espalhar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:47

Celso Amorim
Celso Amorim Crédito: Wilson Dias/Agencia Brasil

O Brasil deve se preparar para uma intensificação do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. É o que afirmou Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (2). Segundo o diplomata, em entrevista à GloboNews: “Devemos nos preparar para o pior”.

Amorim ainda criticou o ataque dos Estados Unidos e afirmou que “Ninguém é juiz do mundo” e “matar um líder de um país, que está em exercício, é condenável e inaceitável”. Para o assessor especial, a tensão no Irã pode se espalhar pela região. “O Irã historicamente fornece armamento para grupos xiitas que estão em outros países, além de grupos radicais", apontou.

Conflito no Oriente Médio - Estados Unidos X Irã

Área residencial atingida em Israel por Reprodução
Teerã sob bombardeio dos Estados Unidos e Israel por Reprodução
Teerã sob bombardeio dos Estados Unidos e Israel por Reprodução
Aiatolá Ali Khamenei, morto nos ataques por Reprodução
Imagem de ataque israelense contra Teerã por Reprodução
Míssel iraniano atinge área residencial em Israel por Reprodução
Donald Trump acompanha avanços de ações militares contra o Irã do seu resort na Flórida por Casa Branca/Daniel Torok
Paquistaneses protestam contra a morte do aiatolá Ali Khamenei por Reprodução
auto-upload por auto-upload
1 de 9
Área residencial atingida em Israel por Reprodução

Ele revelou que ainda não tinha conversado direito com o presidente Lula sobre o assunto. O petista vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos este mês, possivelmente entre os dias 15 e 17 de março. Na última sexta, Trump falou que “adoraria” receber o brasileiro em Washington.

Em nota, divulgada no sábado (28), o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a escalada representa uma grave ameaça à paz. Antes, em outra nota, condenou os ataques.

Tags:

Ataque Guerra Israel Estados Unidos

