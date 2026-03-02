GUERRA

Celso Amorim sobre conflito no Irã: 'Devemos nos preparar para o pior'

Diplomata e assessor especial do presidente da República alertou que ataques podem se espalhar

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:47

O Brasil deve se preparar para uma intensificação do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. É o que afirmou Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (2). Segundo o diplomata, em entrevista à GloboNews: “Devemos nos preparar para o pior”.

Amorim ainda criticou o ataque dos Estados Unidos e afirmou que “Ninguém é juiz do mundo” e “matar um líder de um país, que está em exercício, é condenável e inaceitável”. Para o assessor especial, a tensão no Irã pode se espalhar pela região. “O Irã historicamente fornece armamento para grupos xiitas que estão em outros países, além de grupos radicais", apontou.

Ele revelou que ainda não tinha conversado direito com o presidente Lula sobre o assunto. O petista vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos este mês, possivelmente entre os dias 15 e 17 de março. Na última sexta, Trump falou que “adoraria” receber o brasileiro em Washington.