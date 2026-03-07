REVIRAVOLTA

De promessa no Vitória a ídolo no Vietnã: Rafaelson faz história na Ásia

Com o nome local de “Nguyen Xuan Son”, o jogador, que é natural de Pirapemas (MA), concluiu o processo de naturalização em 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 06:00

Revelado pelo Vitória, Rafaelson defende a seleção do Vietnã Crédito: Divulgação/Nam Dinh FC

Brasileiro naturalizado vietnamita, o ex-jogador do Vitória Rafaelson chegou a 50 vitórias na V.League 1, a primeira divisão do futebol do Vietnã. A marca foi alcançada no último domingo (1), quando o atacante do Nam Dinh FC balançou as redes no triunfo por 3 a 2 sobre o Ninh Binh FC.

Revelado pelo Vitória, Rafaelson chegou ao Vietnã em 2020, contratado pelo próprio Nam Dinh. No país, também defendeu Da Nang FC e Binh Dinh FC. Além das 50 vitórias, o jogador ainda soma 72 gols marcados na elite nacional.

“É uma marca muito especial para mim, ainda mais por ter vindo com um gol em um momento importante da temporada. Sigo focado e trabalhando para agregar ao time da melhor forma”, destacou o atacante.

Aos 28 anos, Rafaelson já possui status de ídolo no futebol do Vietnã. Com o nome local de “Nguyen Xuan Son”, o jogador, que é natural de Pirapemas (MA), concluiu o processo de naturalização em 2024.

Logo se tornou um cidadão vietnamita, “Son” recebeu a oportunidade de defender a seleção local. Ele estreou pelo time nacional na Copa do Sudeste Asiático, torneio em que foi artilheiro, MVP e campeão com o Vietnã.

“O Vietnã me acolheu desde o primeiro dia e hoje é um lugar onde me sinto em casa. Construí uma relação muito forte com o país, com os torcedores e com os clubes por onde passei. Chegar a 50 vitórias na liga é mais um passo importante na minha trajetória por aqui”, concluiu Rafaelson.