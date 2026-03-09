Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Comissão de Ancelotti estará na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Vitória pelo Brasileirão

Clássico será disputado nesta quarta-feira (11), às 20h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:09

Staff da Seleção vai assistir o clássico na Fonte Nova
Staff da Seleção vai assistir o clássico na Fonte Nova Crédito: Divulgação/CBF

O clássico entre Bahia e Vitória, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, não chamará atenção apenas pela rivalidade em campo. A partida desta quarta-feira (11), às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, será acompanhada de perto por integrantes da comissão da Seleção Brasileira, que estarão no estádio observando possíveis nomes para futuras convocações.

Representantes do departamento comandado pelo técnico Carlo Ancelotti viajaram a Salvador como parte do cronograma de observações da Confederação Brasileira de Futebol neste início de Campeonato Brasileiro. Estão confirmadas as presenças do gerente de Seleções, Cícero Souza, e do analista de desempenho Bruno Baquete, que vão acompanhar o clássico diretamente das arquibancadas.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 10
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Ba-Vi acontece poucos dias depois da final do Campeonato Baiano, disputada no último fim de semana, quando o Bahia venceu por 2x1 e conquistou o 52º título estadual. O novo encontro entre os rivais, agora pelo Brasileirão, ganha peso extra por reunir atletas que já foram monitorados pela Seleção e seguem no radar da comissão técnica, caso de Juba e Jean Lucas, convocados por Ancelotti no ano passado.

A presença de observadores em Salvador faz parte de uma agenda mais ampla da entidade, que tem enviado membros da comissão a diferentes jogos do Brasileirão. A ideia é ampliar o número de atletas analisados antes da próxima convocação, prevista para o dia 16 de março.

LEIA MAIS 

Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

Ba-Vi pelo Brasileirão já tem 30 mil ingressos garantidos; veja valores e onde comprar

'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

Herói do título, Jean Lucas comemora gols e responde as críticas: 'A gente trabalha em silêncio'

Além do Ba-Vi, outros confrontos da rodada também terão representantes da Seleção nas arquibancadas. Integrantes da comissão técnica e do departamento de seleções estarão distribuídos por estádios do país para acompanhar partidas e produzir relatórios sobre possíveis convocados.

Ainda neste mês, o Brasil terá os últimos testes antes da Copa do Mundo, em amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Seleção Brasileira Fonte Nova Carlo Ancelotti

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Bomba no São Paulo: Hernán Crespo é demitido e clube terá que pagar multa milionária; veja valores

Bomba no São Paulo: Hernán Crespo é demitido e clube terá que pagar multa milionária; veja valores
Imagem - Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia
01

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
03

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador
04

Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador