Comissão de Ancelotti estará na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Vitória pelo Brasileirão

Clássico será disputado nesta quarta-feira (11), às 20h

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:09

Staff da Seleção vai assistir o clássico na Fonte Nova Crédito: Divulgação/CBF

O clássico entre Bahia e Vitória, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, não chamará atenção apenas pela rivalidade em campo. A partida desta quarta-feira (11), às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, será acompanhada de perto por integrantes da comissão da Seleção Brasileira, que estarão no estádio observando possíveis nomes para futuras convocações.



Representantes do departamento comandado pelo técnico Carlo Ancelotti viajaram a Salvador como parte do cronograma de observações da Confederação Brasileira de Futebol neste início de Campeonato Brasileiro. Estão confirmadas as presenças do gerente de Seleções, Cícero Souza, e do analista de desempenho Bruno Baquete, que vão acompanhar o clássico diretamente das arquibancadas.

O Ba-Vi acontece poucos dias depois da final do Campeonato Baiano, disputada no último fim de semana, quando o Bahia venceu por 2x1 e conquistou o 52º título estadual. O novo encontro entre os rivais, agora pelo Brasileirão, ganha peso extra por reunir atletas que já foram monitorados pela Seleção e seguem no radar da comissão técnica, caso de Juba e Jean Lucas, convocados por Ancelotti no ano passado.

A presença de observadores em Salvador faz parte de uma agenda mais ampla da entidade, que tem enviado membros da comissão a diferentes jogos do Brasileirão. A ideia é ampliar o número de atletas analisados antes da próxima convocação, prevista para o dia 16 de março.

Além do Ba-Vi, outros confrontos da rodada também terão representantes da Seleção nas arquibancadas. Integrantes da comissão técnica e do departamento de seleções estarão distribuídos por estádios do país para acompanhar partidas e produzir relatórios sobre possíveis convocados.