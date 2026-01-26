'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeiro Ba-Vi do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08:26
Depois de vencer o primeiro Ba-Vi do ano e quebrar um longo tabu no Barradão, o Bahia celebrou o triunfo contra o Vitória com uma provocação ao presidente rubro-negro, Fábio Mota. O Esquadrão de Aço fez referência a uma declaração anterior do dirigente, que já chamou o rival de “time da Inglaterra”.
Na ocasião, Fábio Mota falava sobre os clubes do Nordeste no Brasileirão e citou Sport, Ceará e Fortaleza, deixando o Bahia fora da análise por causa da ligação do clube com o Grupo City, que administra a SAF do Tricolor. Após a vitória no clássico, o Bahia usou as redes sociais para ironizar a fala.
Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão
“THE ENGLISH TEAM OF BAIXA DO SAPATEIROS WINS! [O time inglês da Baixa dos Sapateiros vence!] Esquadrão broca no Barradão com gol de Dell e segue com 100% de aproveitamento na temporada!”, escreveu o clube, celebrando o triunfo fora de casa e a liderança isolada do Campeonato Baiano.
Com o resultado, o Bahia pôs fim a um jejum no estádio do rival, já que não vencia o Vitória no Barradão desde 1º de março de 2020, quando bateu o Rubro-Negro por 2 a 1. O Tricolor chegou aos 15 pontos e abriu vantagem na liderança do Baianão. Já o Vitória permaneceu com seis pontos e corre o risco de perder a terceira colocação na tabela.