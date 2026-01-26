Acesse sua conta
Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A

O atacante de 24 anos saiu dos planos do Atlético-MG antes do final do empréstimo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:37

Biel deve ser titular do Bahia contra o Jequié, no jogo decisivo da semifinal do Baiano
Biel deve ser titular do Bahia contra o Jequié, no jogo decisivo da semifinal do Baiano Crédito: Tiago Caldas / ECBahia

A passagem de Biel pelo Atlético-MG chegou ao fim sem deixar saudades. O atacante de 24 anos saiu dos planos do clube mineiro antes do final do empréstimo e o Sporting, clube português dono dos direitos econômicos, já procura um novo destino para emprestar o jogador para o restante da temporada. 

Dentro de campo, Biel não conseguiu justificar o investimento do Galo. Foram 24 partidas, com um gol e duas assistências, números considerados abaixo do esperado. O desgaste com a torcida se intensificou na final da Copa Sul-Americana de 2025, quando o atacante desperdiçou chances claras durante a prorrogação e ainda perdeu uma cobrança de pênalti na decisão contra o Lanús, episódio que marcou negativamente sua curta trajetória no clube.

Relembre a passagem de Biel pelo Bahia

Biel durante passagem pelo Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ E.C Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Divulgação/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas / EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins / Divulgação ECBahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas / ECBahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por EC Bahia/Divulgação
Biel durante passagem pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Divulgação/EC Bahia
1 de 18
Biel durante passagem pelo Bahia por Paula Fróes/CORREIO

Biel foi contratado pelo Sporting no início do ano por cerca de € 8 milhões, valor que representou a maior venda da história do Bahia na época. Sem conseguir espaço no futebol português, ofuscado por concorrentes diretos no elenco, o atacante foi emprestado poucos meses depois.

Antes de chegar ao futebol europeu, teve passagens sem consolidação por Fluminense e Grêmio, mas foi no Bahia que teve seu período mais consistente, com 98 jogos, 17 gols, 18 assistências e o título do Campeonato Baiano de 2023.

