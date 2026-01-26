Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:37
A passagem de Biel pelo Atlético-MG chegou ao fim sem deixar saudades. O atacante de 24 anos saiu dos planos do clube mineiro antes do final do empréstimo e o Sporting, clube português dono dos direitos econômicos, já procura um novo destino para emprestar o jogador para o restante da temporada.
Dentro de campo, Biel não conseguiu justificar o investimento do Galo. Foram 24 partidas, com um gol e duas assistências, números considerados abaixo do esperado. O desgaste com a torcida se intensificou na final da Copa Sul-Americana de 2025, quando o atacante desperdiçou chances claras durante a prorrogação e ainda perdeu uma cobrança de pênalti na decisão contra o Lanús, episódio que marcou negativamente sua curta trajetória no clube.
Relembre a passagem de Biel pelo Bahia
Biel foi contratado pelo Sporting no início do ano por cerca de € 8 milhões, valor que representou a maior venda da história do Bahia na época. Sem conseguir espaço no futebol português, ofuscado por concorrentes diretos no elenco, o atacante foi emprestado poucos meses depois.
Antes de chegar ao futebol europeu, teve passagens sem consolidação por Fluminense e Grêmio, mas foi no Bahia que teve seu período mais consistente, com 98 jogos, 17 gols, 18 assistências e o título do Campeonato Baiano de 2023.