NÃO DEU CERTO

Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A

O atacante de 24 anos saiu dos planos do Atlético-MG antes do final do empréstimo

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:37

Biel deve ser titular do Bahia contra o Jequié, no jogo decisivo da semifinal do Baiano Crédito: Tiago Caldas / ECBahia

A passagem de Biel pelo Atlético-MG chegou ao fim sem deixar saudades. O atacante de 24 anos saiu dos planos do clube mineiro antes do final do empréstimo e o Sporting, clube português dono dos direitos econômicos, já procura um novo destino para emprestar o jogador para o restante da temporada.

Dentro de campo, Biel não conseguiu justificar o investimento do Galo. Foram 24 partidas, com um gol e duas assistências, números considerados abaixo do esperado. O desgaste com a torcida se intensificou na final da Copa Sul-Americana de 2025, quando o atacante desperdiçou chances claras durante a prorrogação e ainda perdeu uma cobrança de pênalti na decisão contra o Lanús, episódio que marcou negativamente sua curta trajetória no clube.

Biel foi contratado pelo Sporting no início do ano por cerca de € 8 milhões, valor que representou a maior venda da história do Bahia na época. Sem conseguir espaço no futebol português, ofuscado por concorrentes diretos no elenco, o atacante foi emprestado poucos meses depois.