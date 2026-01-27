Acesse sua conta
Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:30

Bahia
Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Timão manda a partida fora da capital paulista por questões de segurança, já que no mesmo dia ocorre o confronto entre São Paulo e Flamengo no Morumbis. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo

A partida entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Corinthians

O Corinthians chega embalado após a vitória por 1x0 sobre o Velo Clube e inicia sua campanha no Brasileirão 2026 buscando um desempenho mais sólido do que na temporada passada, quando terminou na 13ª colocação, com 47 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A equipe comandada por Dorival Júnior tem apenas uma baixa confirmada: o zagueiro Cacá, que segue em transição física. A principal novidade pode ser o atacante Memphis Depay, que ainda não estreou em 2026 e deve aparecer entre os relacionados.

Bahia

O Bahia chega confiante após vencer o Vitória por 1 a 0 no Campeonato Baiano. O Tricolor inicia sua trajetória no Brasileirão 2026 depois de uma boa campanha na última edição da Série A, quando terminou na 7ª colocação, garantindo vaga nos playoffs da Copa Libertadores.

Para a estreia, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de Everton Ribeiro, Jean Lucas, David Duarte, Ramos Mingo e Nico Acevedo, que foram poupados no Ba-Vi já pensando no início do campeonato nacional. Em contrapartida, não terá à disposição os atacante Ruan Pablo e Sanabria, que se recuperam de lesão.

LEIA MAIS 

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Com desfalques no ataque, Bahia encerra preparação para estreia na Série A contra o Corinthians

'Cheiro de lixo da p..': leitura labial revela provocação de jogadores do Bahia no Barradão

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Embalado pelo triunfo no Ba-Vi, Bahia busca melhorar histórico recente em estreias na Série A

Prováveis escalações de Corinthians x Bahia

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Kayke, Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Corinthians x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2026
  • Rodada: 1ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos – SP
  • Onde assistir: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco
  • Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (trio do RS) 
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

