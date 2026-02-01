LEÃO PREPARADO

No sintético, Vitória enfrenta Barcelona de Ilhéus no Baianão para voltar ao G-4

Confronto pelo estadual acontece neste domingo (1), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00

Vitória vai enfrentar o Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se complicou no Campeonato Baiano, mas vencer o Remo na estreia da Série A pode ter sido a motivação que faltava para o time melhorar o desempenho na competição. Neste domingo (1º), o rubro-negro volta a campo para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do estadual. A bola rola às 16h.



Com o fim da rodada passada, o Leão saiu do G-4 e vai começar o final de semana na 6ª posição. São seis pontos conquistados, e apenas um empate separa o time de colar nos quatro primeiros da tabela. Porém, só vencer importa. Adversária da vez, a Onça Pintada é a segundo colocada do torneio, com oito pontos.

Se for considerar o retrospecto do confronto, o Vitória leva a melhor na recente rivalidade entre as equipes. Desde 2022, os clubes se enfrentaram seis vezes, com os rubro-negros saindo vitoriosos em metade dos jogos, empatando dois e perdendo apenas um. Na última partida, o placar terminou zerado.



Questionado sobre a sequência do Vitória nos próximos dias, que vai ter três jogos seguidos jogando fora de casa, Jair Ventura revelou que o time do Campeonato Baiano deve ganhar reforços. Esses atletas que ainda não estrearam e outros com baixa minutagem devem jogar no final de semana.

“Temos que buscar a classificação no Campeonato Baiano. E ver se a gente consegue dar uns reforços para o Rodrigo nesse jogo, até para aqueles que não tivemos a oportunidade de ver em campo ganharem minutagem também”, disse.

No entanto, Rodrigo Chagas – que volta a assumir o comando técnico – ainda não conta com o zagueiro Andrei, lesionado no primeiro jogo da temporada. Além do defensor, o comandante não deve ter o volante Martínez e com o centroavante Pedro Henrique, récem-anunciado pelo rubro-negro. Apesar da oportunidade de minutagem, os dois são esperados posteriormente.

Com a manutenção do esquema com três zagueiros, a equipe alternativa deve contar com os reforços do zagueiro Luan Cândido e do lateral direito Nathan Mendes. No meio de campo, Ronald pode ganhar ritmo de jogo no Baiano, assim como outros atletas do “banco de reforços” – como Jair Ventura insiste em chamar.

Destaque da equipe reserva nos três primeiros jogos do ano, o zagueiro Edenílson alertou sobre o gramado sintético da Arena Cajueiro, mas destacou o jogo como uma oportunidade de mostrar serviço para ajudar o elenco principal no restante da temporada.