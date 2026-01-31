Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Barcelona de Ilhéus x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:00

Vitória enfrenta o Porto neste domingo (18)
Vitória  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. As equipes entram em campo em momentos distintos na competição. O Barcelona de Ilhéus busca se manter no G-4 e reagir após oscilações recentes, enquanto o Vitória tenta subir na tabela mesmo utilizando uma equipe alternativa no Estadual. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as principais informações do confronto.

Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O jogo também será exibido pela TV Vitória, canal oficial do clube rubro-negro no YouTube.

Barcelona de Ilhéus

Na segunda colocação, com 8 pontos, a Onça vive um momento de instabilidade. Após estrear no Baianão com duas vitórias, o time soma dois empates e uma derrota nas últimas rodadas.

Contra o Vitória, o Barcelona tenta repetir o feito de 2024, quando venceu o Leão da Barra por 2 a 1, também como mandante — até hoje, a única vitória do clube em seis jogos diante do rubro-negr. O objetivo é voltar ao caminho das vitórias e se aproximar da terceira classificação para a segunda fase do Baianão, em sua sexta participação na elite estadual.

Vitória

Na sexta colocação, com 6 pontos, o Leão da Barra entra pressionado, precisando reagir para não se afastar da zona de classificação. Mesmo assim, o Vitória segue disputando o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, comandada por Rodrigo Chagas.

Para reforçar o time, alguns jogadores do elenco principal que vem sendo pouco aproveitados podem ser relacionados, conforme adiantou o técnico Jair Ventura. Entre as possíveis novidades estão Luan Cândido (zagueiro), Nathan Mendes (lateral), e Ronald (volante).

LEIA MAIS 

Chegou o 9 titular? Vitória anuncia contratação do centroavante Pedro Henrique

Somente 45% dos gols do Vitória marcados sob o comando de Jair Ventura saíram com bola rolando

Atacante equatoriano com passagem desastrosa pelo Vitória vive fase artilheira na Argentina

'Foi uma vitória tranquila', destaca Jair Ventura após superar o Remo na estreia da Série A

Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Prováveis escalações de Barcelona de Ilhéus x Vitória

Barcelona de Ilhéus: Pedro Antônio; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Kaique, Matheus Nascimento, Mateus Guimarães, Wesley Viana e Gianlucas; Hadrian e Neto. Técnico: Paulo César.

Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Diogo Silva e Luan Cândido; Nathan Mendes, Ronald, Zé Breno e Felipe Vieira; Kike Saverio, Pablo e Lawan. Técnico Rodrigo Chagas.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Barcelona de Ilhéus x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 6ª rodada
  • Data: Domingo, 1º
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana – BA
  • Onde assistir: TVE (TV e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Nogueira Prado 
  • Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos 
  • Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen

Tags:

Vitória Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Atacante do Bahia volta a treinar com o grupo e se arpoxima de retorno aos gramados

Atacante do Bahia volta a treinar com o grupo e se arpoxima de retorno aos gramados
Imagem - Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra

Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra
Imagem - Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Áries, Virgem, Touro e Capricórnio: Saiba como salvar o bem-estar do seu fim de semana (30 de janeiro)
02

Áries, Virgem, Touro e Capricórnio: Saiba como salvar o bem-estar do seu fim de semana (30 de janeiro)

Imagem - Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'
03

Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
04

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante