Bahia x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:00

Bahia x Galícia
Bahia x Galícia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Bahia e Porto se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Esquadrão de Aço chega embalado na temporada e líder do estadual, enquanto o Porto tenta manter a invencibilidade e somar pontos fora de casa. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Porto ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O jogo também será exibido pela TV Bahêa, canal oficial do Bahia no YouTube.

Bahia

Com 100% de aproveitamento em 2026, o Bahia lidera o Campeonato Baiano com 15 pontos. Após estrear no Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Corinthians, no meio de semana, o técnico Rogério Ceni confirmou que irá preservar praticamente todos os titulares que atuaram diante do Timão.

Assim, o Tricolor entrará em campo com uma equipe totalmente reserva contra o Porto. Mesmo com o time alternativo, o Bahia busca manter a sequência perfeita na temporada e pode até garantir a liderança antecipada da primeira fase do estadual, dependendo dos resultados de Barcelona de Ilhéus, Galícia e Jequié.

Porto

Na quarta colocação, com 7 pontos, o Porto é, ao lado do próprio Bahia, uma das duas únicas equipes invictas do Campeonato Baiano até aqui, somando uma vitória e quatro empates. Fundado em 2024, o clube de Porto Seguro disputa a elite do futebol baiano apenas pela segunda vez em sua curta história e sonha com a primeira classificação para a segunda fase do Baianão. 

Para ficar mais perto desse objetivo e seguir sem perder na temporada, a equipe entra em campo motivada para tentar pontuar pela primeira vez contra o Bahia. No único enfrentamento entre os dois clubes, o Esquadrão venceu por 2x0, em jogo na Fonte Nova, pelo Baianão do ano passado. 

Prováveis escalações de Bahia x Porto

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Michel Araújo e Dell. Técnico: Rogério Ceni.

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Taison, Everton Santana e Peu; Ygor, Lima e Bruno Ferreira; Diki, Ítalo e Luan Rodrigues. Técnico: Alexsandro Oliveira.

 Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Porto
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 6ª rodada
  • Data: Domingo, 1º
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente 2: José dos Santos Amador

Tags:

Bahia Campeonato Baiano 2026

