Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Titular do Vitória confirma que está deixando o clube e não permanece para 2026

Raúl Cáceres retornará ao futebol paraguaio na próxima temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:05

Raúl Cáceres
Raúl Cáceres Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A noite do último domingo (7) foi de festa e despedida no Barradão. Enquanto o Vitória comemorava a permanência dramática na Série A após vencer o São Paulo, o lateral-direito Raúl Cáceres confirmava que fez sua última partida pelo clube. Titular absoluto e peça importante na arrancada final sob o comando de Jair Ventura, o paraguaio revelou na zona mista que não permanecerá para a temporada 2026.

Relembre momentos de Rául Cáceres com a camisa do Vitória

Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres  por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres  por Victor Ferreira/EC Vitória
Raul Cáceres  por Victor Ferreira/EC Vitória
Raul Cáceres  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Raúl Cáceres por Victor Ferreira/EC Vitória

Pouco depois, Cáceres reforçou a despedida com uma postagem nos stories do Instagram, agradecendo ao clube e à cidade de Salvador, onde viveu nos últimos dois anos. Aos 34 anos, ele encerra sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols, seis assistências e o título do Campeonato Baiano de 2024.

Story de Cáceres
Story de Cáceres Crédito: Reprodução/Instagram

Contratado no início de 2024, o jogador viveu altos e baixos ao longo da sua passagem, mas encerrou 2025 como uma das principais referências da equipe na reta final do Brasileirão. Entre suas atuações mais marcantes, ficará na memória do torcedor colossal o gol decisivo no Ba-Vi do segundo turno, provavelmente o momento mais emblemático da sua passagem pelo clube. Agora, ele retorna ao Paraguai para defender o Olímpia, equipe que o revelou para o futebol.

Com sua saída, o Vitória fica apenas com Claudinho como opção de ofício para a lateral direita no elenco profissional. A direção terá de ir ao mercado em busca de reforços para a posição, já que a temporada 2026 inclui Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Brasileirão.

LEIA MAIS 

'Esse dia eu não vou esquecer nunca': Jair Ventura celebra permanência do Vitória na Série A

Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados

Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada

Leão de primeira! Vitória vence o São Paulo e confirma permanência na Série A

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar
Imagem - 'Esse dia eu não vou esquecer nunca': Jair Ventura celebra permanência do Vitória na Série A

'Esse dia eu não vou esquecer nunca': Jair Ventura celebra permanência do Vitória na Série A
Imagem - 'Pré-Libertadores não é o ideal': Ceni admite frustação após o Bahia não alcançar vaga direta

'Pré-Libertadores não é o ideal': Ceni admite frustação após o Bahia não alcançar vaga direta

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
03

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira
04

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira