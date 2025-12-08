VAI DEIXAR SAUDADES?

Titular do Vitória confirma que está deixando o clube e não permanece para 2026

Raúl Cáceres retornará ao futebol paraguaio na próxima temporada

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:05

Raúl Cáceres Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A noite do último domingo (7) foi de festa e despedida no Barradão. Enquanto o Vitória comemorava a permanência dramática na Série A após vencer o São Paulo, o lateral-direito Raúl Cáceres confirmava que fez sua última partida pelo clube. Titular absoluto e peça importante na arrancada final sob o comando de Jair Ventura, o paraguaio revelou na zona mista que não permanecerá para a temporada 2026.

Pouco depois, Cáceres reforçou a despedida com uma postagem nos stories do Instagram, agradecendo ao clube e à cidade de Salvador, onde viveu nos últimos dois anos. Aos 34 anos, ele encerra sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols, seis assistências e o título do Campeonato Baiano de 2024.

Story de Cáceres Crédito: Reprodução/Instagram

Contratado no início de 2024, o jogador viveu altos e baixos ao longo da sua passagem, mas encerrou 2025 como uma das principais referências da equipe na reta final do Brasileirão. Entre suas atuações mais marcantes, ficará na memória do torcedor colossal o gol decisivo no Ba-Vi do segundo turno, provavelmente o momento mais emblemático da sua passagem pelo clube. Agora, ele retorna ao Paraguai para defender o Olímpia, equipe que o revelou para o futebol.

Barradão vai à loucura com o gol de Raúl Cáceres, que coloca o Vitória em vantagem no Ba-Vi! pic.twitter.com/AZoItcfbzR — ge (@geglobo) October 17, 2025