Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Tricolor inicia a jornada rumo à fase de grupos com datas definidas e cenário aberto na fase preliminar.

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:30

Bahia disputará a Libertadores pela 5ª vez em 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado pela segunda vez consecutiva para a fase preliminar da Copa Libertadores, após terminar a Série A na 7ª colocação, o Bahia agora aguarda o desfecho de outras competições nacionais pelo continente para conhecer seus possíveis adversários. No total, dezenove clubes disputarão as etapas eliminatórias em busca de quatro vagas na fase de grupos do torneio continental.

O Tricolor de Aço iniciará sua trajetória diretamente na segunda fase da pré-Libertadores, assim como o Botafogo, outro brasileiro já garantido nessa etapa. Existe, porém, a possibilidade de mudança no cenário envolvendo clubes do Brasil. O Fogão, 6º colocado, pode avançar direto à fase de grupos caso o Fluminense ou o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil. Se isso ocorrer, a vaga na fase preliminar será repassada ao São Paulo, 8º colocado da Série A.

O regulamento da pré-Libertadores prevê três fases eliminatórias. A primeira reúne seis equipes, que se enfrentam em confrontos diretos; os três vencedores avançam para a etapa seguinte e passam a compor o Pote 2 do sorteio — marcado para 18 de fevereiro, na sede da Conmebol, em Luque.

Na segunda fase, entram o Bahia, o Botafogo e os demais clubes previamente classificados. Os times são distribuídos em dois potes: o Pote 1, formado pelas oito equipes mais bem ranqueadas pela Conmebol, e o Pote 2, composto pelos seis classificados antecipadamente, além dos três que sobrevivem à primeira fase.

Em todas as etapas, os confrontos são eliminatórios e os clubes do Pote 1 sempre têm o direito de decidir a vaga em casa. A terceira fase, por sua vez, define os quatro classificados para a fase de grupos.

As datas já estão previamente estabelecidas pela entidade: a primeira fase começa em 3 de fevereiro, com partidas envolvendo equipes de Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Bahia estreia na segunda fase, que terá jogos nos dias 18 e 25 de fevereiro. A terceira fase está prevista para acontecer em 4 e 11 de março.

Clubes na Pré-Libertadores:

1ª fase

2 de Mayo (PAR)

Juventud (URU)

Deportivo Táchira (VEN)

Alianza Lima (PER)

Universidad Católica (EQU)

2ª fase

Argentinos Juniors (ARG)

Botafogo (BRA)

Bahia (BRA)

O'Higgins (CHI)

Guaraní (PAR)

Liverpool (URU)

Carabobo (VEN)

A confirmar