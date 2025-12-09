Acesse sua conta
No Japão, João Guilherme vive suposto affair com uma das maiores modelos do mundo; saiba quem é

Ator está cidade de Kioto, mesmo local que modelo brasileira

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:44

João Guilherme e Luiza Perote estão na mesma cidade
João Guilherme e Luiza Perote estão na mesma cidade Crédito: Reprodução | Instagram

Se muitos acreditavam que João Guilherme e Bruna Marquezine estariam em um relacionamento discreto para não fazer muito alarde, tempo depois do término, parece que na verdade, o ator já está em outra, e desta vez, com uma das modelos mais comentadas do momento, Luiza Perote.

O filho de Leonardo está aproveitando alguns dias no Japão. Agora na cidade de Kioto, o ator chamou atenção por estar no mesmo local que a modelo brasileira. Além disso, alguns perfis perceberam que o artista começou a curtir algumas fotos da top model, além de seguir a modelo.

Leia mais

Imagem - João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

Imagem - João Guilherme nega comentário que viralizou sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes

João Guilherme nega comentário que viralizou sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Imagem - João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

Em registros compartilhados através dos Stories do Instagram, os dois aparecem em locais muito parecidos, como um parque e um restaurante. O ator está solteiro desde o seu relacionamento com Bruna Marquezine, já Luiza Perote nunca assumiu relacionamento nas redes sociais.

Apesar de João Guilherme e Bruna Marquezine já terem afirmado serem amigos, muitos especularam que os dois estavam retomando o relacionamento de maneira discreta. Inclusive, a presença de Shawn Mendes no Brasil na companhia da atriz, fizeram João ficar mais afastado. No entanto, ele chegou a usar as redes sociais para admitir que não tinha dado nenhuma declaração sobre o assunto.

Quem é Luiza Perote?

Nascida em Humaitá, no Amazonas, Luiza Perote ficou conhecida após estrelar na capa da Vogue Brasil de novembro de 2025. A modelo também ficou conhecida ao viralizar mostrando o catwalk no TikTok, durante a pandemia de Covid-19.

Desde então, ela viu sua carreira decolar de forma muito rápida. Perote foi uma das escolhidas para a aguardada estreia de Matthieu Blazy na Chanel durante a última edição da Semana de Moda de Paris. Segundo uma postagem da Vogue no Instagram, a modelo foi incluída na lista das 50 tops mais importantes do mundo.

Luiza Perote foi um dos nomes mais aguardados no desfile da Chanel
Luiza Perote foi um dos nomes mais aguardados no desfile da Chanel Crédito: Reprodução | Instagram

João Guilherme Bruna Marquezine Bruna Marquezine E Shawn Mendes Luiza Perote

