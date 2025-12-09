NOVO ROMANCE?

No Japão, João Guilherme vive suposto affair com uma das maiores modelos do mundo; saiba quem é

Ator está cidade de Kioto, mesmo local que modelo brasileira

Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:44

João Guilherme e Luiza Perote estão na mesma cidade Crédito: Reprodução | Instagram

Se muitos acreditavam que João Guilherme e Bruna Marquezine estariam em um relacionamento discreto para não fazer muito alarde, tempo depois do término, parece que na verdade, o ator já está em outra, e desta vez, com uma das modelos mais comentadas do momento, Luiza Perote.

O filho de Leonardo está aproveitando alguns dias no Japão. Agora na cidade de Kioto, o ator chamou atenção por estar no mesmo local que a modelo brasileira. Além disso, alguns perfis perceberam que o artista começou a curtir algumas fotos da top model, além de seguir a modelo.

Em registros compartilhados através dos Stories do Instagram, os dois aparecem em locais muito parecidos, como um parque e um restaurante. O ator está solteiro desde o seu relacionamento com Bruna Marquezine, já Luiza Perote nunca assumiu relacionamento nas redes sociais.

Apesar de João Guilherme e Bruna Marquezine já terem afirmado serem amigos, muitos especularam que os dois estavam retomando o relacionamento de maneira discreta. Inclusive, a presença de Shawn Mendes no Brasil na companhia da atriz, fizeram João ficar mais afastado. No entanto, ele chegou a usar as redes sociais para admitir que não tinha dado nenhuma declaração sobre o assunto.

Quem é Luiza Perote?

Nascida em Humaitá, no Amazonas, Luiza Perote ficou conhecida após estrelar na capa da Vogue Brasil de novembro de 2025. A modelo também ficou conhecida ao viralizar mostrando o catwalk no TikTok, durante a pandemia de Covid-19.

Desde então, ela viu sua carreira decolar de forma muito rápida. Perote foi uma das escolhidas para a aguardada estreia de Matthieu Blazy na Chanel durante a última edição da Semana de Moda de Paris. Segundo uma postagem da Vogue no Instagram, a modelo foi incluída na lista das 50 tops mais importantes do mundo.